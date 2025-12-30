Famoso influencer anuncia su muerte con desgarrador mensaje

El mundo de las redes sociales ha recibido un fuerte golpe tras la publicación que realizó el influencer Anda Damisa , más conocido como “Lazywrita”. El creador de contenido anunció su muerte con un mensaje dirigido a sus familiares, amigos y seguidores.

Las plataformas digitales siguen siendo el punto de conexión entre los famosos y sus seguidores. Es a través de las redes sociales que comparten todo sobre su trayectoria laboral, incluyendo momentos de su vida personal tan propios como lo que este lunes compartió el influencer nigeriano.

¿Anda Damisa anunció su muerte?

Este lunes 29 de diciembre, el influencer Anda Damisa revolucionó a sus seguidores en la red social Instagram al compartir un extenso comunicado junto a fotografías suyas. En el escrito, el creador de contenido expresó: “No llores por mí, por favor... Viví una vida plena y aventurera, la gente que me conoce puede dar fe de ello, simplemente no tengo energía para continuar”.

El posteo rápidamente se hizo viral ya que el influencer estaba anunciando su muerte. “Ahora, ¡estoy feliz, sin cargas y LIBREEEE!”, escribió Anda Damisa y añadió: “Estas son algunas de las últimas fotos bonitas que tomé. ¿No sería bueno guardarlas, sí?”.

Qué le ocurrió a Anda Damisa

Desde hace un par de meses, el creador de contenido nigeriano había puesto en alerta a sus familiares y seguidores. Desde octubre venía haciendo alusión a su salud mental y en noviembre había decidido alejarse de algunas de sus redes sociales y de las personas con las que comúnmente se veía.

“Borré todas mis redes sociales. Solo me queda esta y sentí que era imperativo que mis amigos y seres queridos vieran este mensaje para que no se escriban historias falsas y sepan que estoy bien y en un lugar mejor”, reza el comunicado con el que este lunes Anda Damisa anunció su muerte.

“Los quiero a todos. Besitos, besos. Descansa en paz, Anda”, puede leerse en el final del posteo del influencer que ha despertado distintos comentarios de su fandom que intenta saber cómo se encuentra. Por ahora, no ha sido confirmado oficialmente su fallecimiento pero los internautas se despiden de él con profundo dolor.