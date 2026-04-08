Este es el impactante precio de la cirugía estética que se hizo Gaby Spanic

Gaby Spanic luce irreconocible, pues recientemente se sometió a una cirugía estética facial en Brasil y, aunque no reveló el precio exacto, expertos estiman que un procedimiento de este tipo puede costar entre 10 mil y 25 mil dólares (aproximadamente entre 170 mil y 430 mil pesos mexicanos). El costo de este procedimiento depende mucho de la complejidad y los especialistas involucrados en la cirugía. Llama la atención que, a casi un mes de la operación, la actriz ya mostró los resultados y aseguró estar más feliz que nunca con el cambio.

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¿Qué cirugía se hizo Gaby Spanic?

Aunque no detalló el procedimiento exacto, todo apunta a que se realizó lo que se conoce como un lifting facial integral. Pues este tipo de cirugías buscan:



Rejuvenecer el rostro

Reducir flacidez

Definir contornos

La pista de que este pudo ser el procedimiento que se realizó es que, al combinarse con otros tratamientos estéticos, se logra un resultado más natural.

¿Cuánto cuesta realmente este tipo de cirugía?

Spanic contó que su procedimiento se lo realizó con doctores reconocidos en Brasil, un lugar que es considerado uno de los destinos top en cirugía estética. Si consideramos que estos procesos valen por los honorarios de los médicos, la hospitalización y los tratamientos complementarios, las cifras se elevan fácilmente a costos mayores de 150 mil pesos.

¿Por qué Gaby Spanic se sometió a la cirugía?

La actriz dejó en claro que su decisión fue mucho más allá de una mejora estética. A través de redes sociales, explicó que este cambio representa un proceso personal: “No lo hice por estética, lo hice por mí”. Ella luce feliz y, la verdad, luce muy bien y bastante recuperada de la cirugía. Sus fans han celebrado que ella se abriera a contar por qué fue que se hizo dicho procedimiento.