Se incendia camión de la Banda Clave Nueva; cuál es el estado de sus integrantes

¡Un susto enorme! La Banda Clave Nueva es una reconocida agrupación de música; sin embargo, los artistas que la integran vivieron un momento difícil, puesto que el camión que los transportaba se empezó a incendiar. Las imágenes de los hechos han generado todo tipo de reacciones.

Ante los terribles hechos, sus queridos fans se han preocupado al respecto. Es así que te vamos a detallar cuál es el estado de sus integrantes, dando a conocer si algunos de ellos experimentaron algún tipo de complicación.

¿Qué le pasó a Banda Clave Nueva?

La agrupación Banda Clave Nueva se encontraba realizando una gira por Texas en Estados Unidos, lugar en el que habían realizado una importante presentación; el sábado habían estado en Austin, mientras que el domingo iban a tener una presentación en Dallas.

Mientras ellos se encontraban transitando por una carretera en un camión, experimentaron un percance vial para que después el vehículo empezara a incendiarse. En las imágenes compartidas en sus redes sociales es posible ver el transporte en llamas.

Posteriormente, subieron una imagen en la que se observa todo quemado. El estado de sus integrantes es óptimo, puesto que nadie salió herido, pero detallan que ante el terrible percance hubo terribles pérdidas materiales, desde instrumentos hasta cosas personales como la visa, pero todo está bien.

¿Qué va a pasar con sus conciertos?

Aunque la Banda Clave Nueva vivió el terrible percance y varias pérdidas materiales, en un comunicado oficial detallan que las presentaciones van a continuar, además de agradecer todo el apoyo de sus seguidores y de la gente que les prestó material para continuar con los conciertos.

Ante la difícil situación, en su cuenta pidieron el apoyo económico, dejando sus cuentas bancarias, detallando que es algo que ellos no suelen hacer, pero que debido a lo inesperado de los hechos, piden la ayuda de sus seguidores. Ahora debemos esperar a las nuevas actualizaciones que se compartan sobre el incendio de su camión y el estado de su integrantes.