¿Indirecta para Cazzu? Christian Nodal estrena “Intro pa’l cora” con TRISTE letra: “La última vez me faltó tiempo”

A poco más de un mes desde que se estrenó el video más polémico de Christian Nodal hasta la fecha, "El Forajido" acaba de lanzar su nuevo sencillo y ya está causando opiniones divididas en redes. Se trata de una canción con letra sumamente emotiva y nostálgica llamada "Intro pa'l cora", de la cual han acusado que podría tener supuestas indirectas para Cazzu y que el cantante "se victimiza".

Qué dice la letra de "Intro pa'l cora", de Christian Nodal

La letra de "Intro pa'l cora", sencillo del nuevo álbum "Bandera blanca", es profundamente introspectiva y parece abordar diversos temas sobre la figura de Christian Nodal como artista y persona: las críticas que recibe como persona, su vida personal, el peso emocional de haber iniciado su carrera siendo todavía adolescente y el conflicto actual que, se rumora, existe con sus padres.

"La última vez me faltó tiempo, y hay sentimientos que no pude aterrizar", es un fragmento de la letra que está causando curiosidad particularmente porque se especula si existe alguna referencia a la pasada relación que Nodal sostuvo con Cazzu.

"Me lloraba el pecho, se llenó de rabia. Se me iba la vida, pero impecable el show. Les dejé mi puesto, a ver quién lo llenaba; se quedó vacío, muy grande les quedó", dice otro verso de la canción que ejemplifica la reflexión que Nodal está haciendo sobre su carrera. Sin embargo, las partes más fuertes llegan en un fragmento recitado de la letra.

"Las historias que se inventan y te cuentan de mí, no me quitan el sueño porque soy un soñador", dice el cantante en referencia a las críticas, para después recalcar que "mi historia nadie más que yo la narra". Posteriormente, pone en perspectiva el éxito que encontró desde muy joven: "yo sé lo que es tocar millones desde los 17 y no sé de qué millones entiendan ustedes, yo hablo de millones de corazones que sienten".

También existe una aparente referencia al conflicto con Cazzu por la pensión y convivencia con la hija de ambos, Inti. "Vivo contando amaneceres pa' volver a ver mi sol. Destinado a ser leyenda porque así lo quiso Dios", dice "El Forajido". El nombre de Inti, en quechua, significa "sol".

Critican en redes a Christian Nodal por su nueva canción, "Intro pa'l cora"

Actualmente Christian Nodal tiene los comentarios desactivados en su cuenta de Instagram, pero en TikTok hay reacciones muy diversas. "Pero esos millones de corazones ahora están con Cazzu", "cómo desescucho esto" y "no es obligación sacar canciones", son algunos de los comentarios negativos que resaltan.

Numerosos usuarios cuestionan lo sincera que pueda ser la letra o su intención. "Se siente muy falso", "está desesperado" y "Argentina para él está lejos", han comentado algunos usuarios.

También hay quienes defienden al cantante y su nueva producción musical. "Se inventan y se meten en tu vida, por qué con tu música y tu talento no pueden", "así nació una nueva leyenda" y "qué gran talento", son algunos de los comentarios positivos.