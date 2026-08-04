5 stickers de KPop Demon Hunters para proteger tus libros escolares con mucho estilo y despedirte de los forros aburridos

Par este próximo regreso a clases los libros escolares también pueden convertirse en un accesorio que refleje tu estilo o el de tu hijo o hija si le gusta KPop Demon Hunters ya que al decorarlos con stickers de la exitosa película harán que sus útiles escolares tengan diseños originales y llamativos.

Lo mejor de esto es que puedes combinar distintos tipos de stickers para crear diseños únicos sin perder la protección de tus libros, puedes plasmar desde personajes principales hasta ilustraciones con acabados brillantes, estas ideas harán que cada materia tenga una portada diferente y llena de personalidad.

5 stickers para forrar libros sin necesidad de utilizar plásticos aburridos

1.- Stickers de los personajes principales

Si buscas darle un estilo a tu libro de matemáticas, español inglés etc, coloca en el centro un sticker de las protagonistas Rumi, Mira y Zoey puedes complementar el diseño con pequeños detalles alrededor, esta es una forma de darle vida al forro sin recargarlo de muchas imágenes.

2.- Stickers brillantes

Los diseños holográficos son ideales para quienes buscan un acabado moderno ya que al refllejar cin la luz combinan de color y hacen que cualquier libro destque con destellos únicos, además combina perfectamente con forros transparentes.

3.- Símbolos de la película

Micrófonos, lightstick, diamantes, mascotas, estrellas u otros símbolos inspirados en Kpop Demon Hunters aportan en tu libro un estilo más elegante y misterioso, solo es cuestión de distribuirlos en la portada para crear un equilibrio y portadas aesthetic.

4.- Saja Boys

Si quieres demostrar que estás dentro de la tendencia pero sin utilizar a las Guerreras del Kpop puedes oprtar por el lado oscuro al utilizar stickers de los Saja Boys, ya sea en su versión demonio o como estrellas musicales.

5.- Mini stickers para collage

En lugar de utilizar una sola imagen grande, apuesta por decenas de mini stickers con personajes, accesorios, el resultado será un collage dinámico que convertirá un forro escolar común en una portada original y con mucho estilo.