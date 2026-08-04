La Adictiva, Pancho Barraza y más; estos son los CONCIERTOS de regional mexicano que habrán en agosto 2026

Este octavo mes del año cuenta con una serie de conciertos encabezados por artistas sumamente talentosos y reconocidos en la industria musical, especialmente en el género del regional mexicano. Es por eso que a continuación te presentamos la lista completa de todos cantantes que ofrecerán presentaciones en México durante este mes de agosto de 2026, que sin duda alguna no te puedes perder.

Conciertos de artistas del género regional mexicano en agosto 2026: Precios de boletos y recintos

Si no tienes plan para este agosto 2026 aquí te presentamos algunos imperdibles ya que te decimos cuál es la cartelera completa de conciertos que habrán durante el mes. Si amas el regional mexicano es momento de ponerte las botas y el sombrero para cantar en las siguientes presentaciones musicales.

Los Alegres del Barranco : La agrupación llega al escenario de la Arena CDMX el próximo 7 de agosto a las 9:00 pm con su gira “ Siempre Alegres Tour 2026 ”. Los precios de los boletos van de los $502 pesos mexicanos hasta hasta los $3,675.



: La agrupación llega al escenario de la el próximo con su gira “ ”. Los precios de los boletos van de los $502 pesos mexicanos hasta hasta los $3,675. El Komander "El Jefe del Corrido Alterado" , llega este próximo 27 de agosto a la Arena CDMX con su gira “ De rancho en rancho con amigos ”, quien estará acompañado de artistas como Fidel Rueda y Lenin Ramírez . Los precios de los boletos van de los $621 hasta los $3,138.



, llega este próximo con su gira “ ”, quien estará acompañado de artistas como . Los precios de los boletos van de los $621 hasta los $3,138. Los Rehenes, Ladrón, Los Fugitivos, Briseyda Solís: Los artistas llegan este 30 de agosto a la Arena CDMX en las “Noche Romántica” para cautivar a todos los asistentes. Los precios de los boletos van de los $377 pesos mexicanos hasta los $2,134.

Ferias en las que se presentarán artistas de regional mexicano durante 2026

Además de conciertos en solitario, este mes se presentarán algunos artistas en distintas ferias que a continuación te decimos.