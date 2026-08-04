¿Quiénes serán los Capitanes de esta semana en MasterChef 24/7?

Este martes 04 de agosto estaremos viviendo uno de los Retos de Beneficio y Castigo más intensos de toda la temporada pues hoy los Cocineros estarán en la búsqueda de convertirse en Capitanes de la semana y así conseguir la Salvación en estas instancias finales de MasterChef 24/7.

Te puede interesar: “Tiene días viéndome feo": Michelle le confiesa a Lancer que continúan los pleitos con Luis en MasterChef 24/7

La noche del lunes fuimos testigos de cómo Lancer logró hacerse con el Pin del Chef, lo que le ha dado automáticamente la Salvación de la semana 12; por otro lado Michelle fue quien entregó el peor platillo de la noche, por lo que arrancará con un Castigo el cuál podría complicar su desempeño en la cocina, siendo que aún falta por conocer a los Cocineros que tendrán que enfrentar el Reto de esta noche con el Castigo.

¿Quiénes serán los Capitanes de la semana de MasterChef 24/?

Como sabrás, la temporada de MasterChef 24/7 ha entrado en una instancia final, por lo que ahora hemos visto únicamente a dos Equipos, por lo que lo más probable es que contemos con dos Capitanes, mismos que buscarán conquistar a los comensales de la semana y así conseguir subir al Balcón de la Salvación.

Este martes todo quedará definido en una de las últimas Batallas por Equipos, donde cualquier cosa podría suceder, pues en el universo de MasterChef 24/7 nada está definido...

¿Quiénes son los Cocineros eliminados de esta temporada de MasterChef 24/7?

La cocina más popular de México ha entrado en su fase final y la exigencia es máxima, por lo que que no todos los competidores han podido mantener el ritmo y mostrar su mejor versión durante las galas de Eliminación y estos son los que tristemente se han despedido de MasterChef 24/7: