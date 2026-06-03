Tablas de multiplicar de Bluey 5 ideas para aprender con Bingo, Bandit y Chilli

En esta ocasión te daremos 5 ideas geniales para que tus hijos puedan aprender las tablas de multiplicar, pero no lo harán de una manera aburrida, sino con las imágenes de Bluey, una de las series más recomendadas para los niños de acuerdo con los expertos en la educación de los menores, pero quienes también siguieren que vean esta caricatura, son los psicólogos, puesto que, fomenta los valores principales a los estudiantes, quienes tienen que vivir experiencias nuevas conforme van creciendo; presta atención y revisa estas opciones para que los números y las matemáticas sean atractivas e interesantes para los más pequeños de la casa.

Te puede interesar: Tablas de multiplicar de Super Mario Bros: 5 ideas para aprender con Mario, Luigi y Yoshi

5 ideas para aprender las tablas de multiplicar

Llaveros

Puedes hacer pequeñas tarjetas como las que te mostramos a continuación, en esta se ven las tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 9, las puedes mandar reforzar con plástico y hacerles una ranura para colocarlas en un aro de llavero.

Segundo modelo de llaveros

En este tipo de llaveros se pueden ver las tablas de multiplicar, pero a diferencia del de arriba, los números pueden ir en ambas caras de la plantilla, de igual forma va reforzada con plástico, esto con el objetivo de cuidar el papel y que duren mucho tiempo.

Plantillas en hoja carta

Lo que puedes hacer es un diseño como el de abajo, donde el número de la tabla de multiplicar va en grande y a un lado la lista de números con resultados, pero abajo se puede colocar la imagen de Bluey.

Cuaderno con tablas de multiplicar

Para esta opción puedes poner las portadas de sus cuadernos con la tabla de multiplicar de cada número, puedes elegir las que se les compliquen más a tus hijos y colocarse esos diseños.

Plantillas predeterminadas

Puedes buscar en Pinterest unas plantillas con los diferentes estilos de Bluey, estos son variados y figuran los de la cachorra principal, la familia completa, Bingo, Bandit Heeler y Chilli Heeler.