Qué 3 problemas sufren las personas que duermen con la televisión encendida
De acuerdo a lo que explicaron los especialistas, esto puede traer serias consecuencias para la salud.
La televisión se ha convertido en el medio de entretenimiento más importante dentro de un hogar, por lo que todas las familias cuentan con este dispositivo en sus casas. Si bien por lo general, todos lo tienen en el living, hay quienes también lo han instalado en sus habitaciones para poder ver cualquier contenido desde la cama. Sin embargo, los expertos en psicología explicaron que esto puede traer algunos problemas, específicamente son tres y que puede alterar el sueño.
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No hay dudas de que uno de los momentos más esperados por muchas personas es la hora de dormir en la noche, y es que luego de una larga jornada de trabajo fuera de casa, muchos aguardan este momento para descansar plácidamente. Hay quienes prefieren acostarse y ver televisión antes de dormir, lo que les ayudará a dormirse y a relajarse; y quedará encendido durante toda la noche porque el ruido les permite conciliar mejor el sueño.
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¿Por qué es malo dormir con la televisión encendida, según la psicología?
Sin embargo, aquellas personas que duermen con la televisión encendida, puede traer serios problemas, según indicaron desde la psicología puede generar alteraciones y complicaciones en el sueño, ya que el inconveniente no pasa solamente por pasarse viendo contenidos antes de dormir; sino con la exposición continua a la luz y al ruido durante la noche. Además, trae aparejado tres consecuencias que debes conocer.
3 problemas de dormir con la televisión encendia, según la psicología
- Alteración del descanso profundo: es uno de los problemas de dormir con la televisión encendida en el dormitorio; y es que si bien les puede agradar dormir con ruido de fondo; el cerebro continuará procesando estímulos incluso mientras el cuerpo descansa. El cerebro necesita entre 7 y 8 horas de sueño en un entorno oscuro.
- Visualización procrastinadora: es un hábito que consiste en seguir viendo capítulos o programas, aunque el cuerpo ya esté cansado y necesite dormir. Esto genera que las personas retrasen la hora de acostarse durante varios períodos y provocará una sobreestimulación mental que dificulta desconectare y aumentando el cansancio
- Exposición a la luz azul: todos los dispositivos electrónicos transmiten esta luz que alterará los ritmos naturales del sueño y la vigilia; incidiendo en la melatonina, que es la hormona encargada de preparar al cuerpo para dormir. Cuando el cerebro detecta luz, interpreta que todavía es de día y reduce la producción de esta hormona
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