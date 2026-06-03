Qué 3 problemas sufren las personas que duermen con la televisión encendida

La televisión se ha convertido en el medio de entretenimiento más importante dentro de un hogar, por lo que todas las familias cuentan con este dispositivo en sus casas. Si bien por lo general, todos lo tienen en el living, hay quienes también lo han instalado en sus habitaciones para poder ver cualquier contenido desde la cama. Sin embargo, los expertos en psicología explicaron que esto puede traer algunos problemas, específicamente son tres y que puede alterar el sueño.

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No hay dudas de que uno de los momentos más esperados por muchas personas es la hora de dormir en la noche, y es que luego de una larga jornada de trabajo fuera de casa, muchos aguardan este momento para descansar plácidamente. Hay quienes prefieren acostarse y ver televisión antes de dormir, lo que les ayudará a dormirse y a relajarse; y quedará encendido durante toda la noche porque el ruido les permite conciliar mejor el sueño.

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¿Por qué es malo dormir con la televisión encendida, según la psicología?

Sin embargo, aquellas personas que duermen con la televisión encendida, puede traer serios problemas, según indicaron desde la psicología puede generar alteraciones y complicaciones en el sueño, ya que el inconveniente no pasa solamente por pasarse viendo contenidos antes de dormir; sino con la exposición continua a la luz y al ruido durante la noche. Además, trae aparejado tres consecuencias que debes conocer.

3 problemas de dormir con la televisión encendia, según la psicología