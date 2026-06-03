La solución práctica y accesible para eliminar las moscas durante el verano

Estamos a pocos días de la llegada del verano, y esto conlleva a que traiga aparejado las altas temperaturas, pero también algunas complicaciones que son habituales durante esta época. Sin dudas que durante el calor, las moscas se harán presentes dentro del hogar que se sentirán atraídas por algunos restos de comida, como así también en la búsqueda de fuentes de calor y para eliminarlas por completo, hay un truco de 30 segundos que te solucionará la vida y no es necesario acudir a repelentes.

Las moscas son uno de los insectos más desagradables que puede haber, teniendo en cuenta que si bien no pican ni generan daños en las personas, son transmisoras de enfermedades, al estar en contacto con desechos; por lo que su presencia en el hogar es realmente un problema. Esto se intensifica durante el verano, ya que ante las altas temperaturas; es común que se hagan presentes y no podamos tener un hogar ordenado.

Noticias Yucatán del 24 de abril 2026

Entre las principales causas que debemos mencionar de la aparición de las moscas hay que destacar que se debe a la acumulación de residuos orgánicos; basura sin sellar; platos sucios; alimentos expuestos o un foco de humedad. Además, la facilidad con la que las moscas se pueden reproducir se agrava durante el verano; y se encuentran generalmente en el fregadero y es que luego de lavar los platos, pueden quedar restos de comida.

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¿Cómo eliminar las moscas en el verano con este sencillo truco?

Por este motivo, es que los expertos recomiendan un truco vital para eliminar las moscas de la casa y que no te llevará más de 30 segundos y sin la necesidad de utilizar repelentes que son altamente tóxicos. El método infalible consiste en verter agua caliente por el desagüe cada noche antes de dormir, lo que ayudará a eliminar restos de comidas acumulados y reducir los malos olores que atraen a estos insectos.

Otras soluciones contra las moscas

Sin embargo, a este método infalible contra las moscas, lo podrás complementar con otros cuidados en donde no es necesario acudir a productos químicos, como el hecho de utilizar plantas aromáticas y colocarlos en distintos puntos del hogar:

