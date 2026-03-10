Reconocido influencer gastronómico desata indignación tras probar las Marquesitas: “saben a quesadillas”

En los últimos días el influencer Arturito levantó la polémica luego de “menospreciar” el sabor de las Marquesitas, un postre representativo del sur de México, además, las comparó con las quesadillas.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el generador de contenido gastronómico indicó que sería la primera vez probando este postre el cual es elaborado con masa casi similar a la que se utiliza para hacer hot cakes que al ser cocida se deja en un término crujiente, se enrolla y se rellena de queso bola, después puedes agregar cajeta, chocolates, mermeladas de sabores etc.

Tras darle la primera mordida, Arturito expresó que sabía a quesadilla dulce, por lo que su opinión generó cientos de comentarios en su contra y defendiendo el sabor de este postre. De igual modo, el influencer se sorprendió por su alto costo.

“Hoy si no me gustó que te quejaste del precio de la marquesita de 80 pesos en Francia pagas 2 mil euros”, “Respeta la marquesita”, “No es quesadilla”, ¿caro 80 pesos?, fueron algunos de los comentarios que dejaron en su perfil.

Para muchos habitantes del estado, las Marquesitas representan una tradición culinaria profundamente arraigada e la cultura de la región, por eso vieron mal la opinión del influencer.

De igual modo, en el video del influencer se logra ver que se sorprendió de que el queso no se derritiera y que solamente ocuparan ese, pero como iban avanzando la platica con el vendedor, el joven entendió por qué estaba tan elevado el costo y por qué se utilizaba ese queso. También, aclaró que al final su paladar se dejó conquistar por la marquesita que solo tenía queso.

Internautas defienden las marquesitas

Para algunos internautas la comparación de la marquesita con una quesadillo no tiene relación con la receta original que combina el sabor dulce de la masa con el toque característico de los salado del queso bola el ingrediente principal de este platillo

Aunque para otros, el comentario del influencer fue una simple opinión personal, para otros se trató de una falta de respeto hacia una de las preparaciones más representativas de la región.

Hasta el momento, Arturito no se ha pronunciado sobre la polémica que generó su comentario entre los amantes de la gastronomía yucateca, así como los costos de estás.