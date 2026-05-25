Cómo maquillar las cejas para rejuvenecer el rostro después de los 20

Después de los 20 años hay que tener cuidado con la técnica que usas al maquillar las cejas, ya que puedes usar un estilo que te genere un aspecto envejecido o con rasgos muy intensos. Por lo que debemos optar por un estilo que nos ayude a suavizar los ángulos y aporte volumen natural.

Es así que consultamos con la inteligencia artificial cómo debemos arreglar esa zona para rejuvenecer el rostro, el paso a paso que te ayudará a tener un efecto lifting inmediato.

¿Cómo rejuvenecer el rostro a los 20 años?

Conforme pasan los años, las cejas suelen perder densidad, por lo que es importante darles un aspecto más juvenil y con frescura. Por eso, después de los 20 años, hay que aplicar una técnica específica para maquillar las cejas, con la que logrará rejuvenecer el rostro. El Modo IA de Google recomienda hacer los siguientes pasos:

Elige el tono correcto: Escoge un tono correcto que sea uno más claro que el de tu cabello natural; evita usar tonos negros, ya que endurecen los rasgos. Técnica de relleno: Con un lápiz fino, rellena las zonas con líneas delgadas en dirección del vello. Deja el comienzo de la zona con trazos muy ligeros. Modifica la forma estratégicamente: Eleva la cola de la ceja hacia las sienes, suaviza el arco para no tener una mirada de “diablito” y busca usar un grosor natural (ni muy gruesa, ni muy delgada). Ilumina y fija: Aplica corrector iluminador debajo del arco. Con un gel transparente, peina los pelos hacia arriba.

¿Qué necesitas para maquillarte las cejas?

La realidad es que no hay un cosmético específico que debas usar para maquillar las cejas; lo importante es escoger correctamente el color del maquillaje. En las tiendas puedes encontrar alternativas de cera, bolígrafo, lápices, pomadas o polvos; puedes probar con cada una de ellas hasta encontrar la alternativa que te ayude a tener un mejor acabado y con la que te sientas más cómoda al usar.

Realiza el paso a paso para arreglar tus cejas, técnica con la que podrás rejuvenecer tu rostro después de los 20 años en cuestión de segundos. Recuerda que, si no estás acostumbrada a maquillar esa zona, lo hagas con paciencia para poder ver un cambio en tu mirada.