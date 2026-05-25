Mezclar limón y sal: por qué se recomienda y para qué sirve

Pese a que las lluvias se han presentado de manera constante en el inicio de primavera en muchas partes del país, el calor ha sido bastante impactante en las actividades de las personas. Por ello, siempre se alerta de cuidarse con el tema de la hidratación, lo cual puede solucionarse incluso con bebidas hechas en casa. En ese sentido, la combinación de sal y limón pueden convertirse en un delicioso y poderoso suero casero.

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¿Por qué el dúo de limón y sal es bueno para tu salud?

En esta temporada de calor en ocasiones el agua natural no es suficiente, sobre todo si te expones al sol o el calor en tus actividades diarias. Allí niños y adultos mayores son llamados a no exponerse a estas situaciones para evitar colapsos, pero una manera de hidratarse en casa es con la combinación de limón y sal.

Aunque la recomendación siempre será acudir al agua natural potable, el suero tiene componentes que ayudan a tu cuerpo a solventar la pérdida de ciertos elementos, esto cuando el organismo suda. Ante eso, ten cuidado con síntomas como boca seca, fatiga, dolor de cabeza o mareos. Eso es un indicativo de que necesitas líquidos de manera urgente.

¿Qué lleva y cómo se hace el suero con limón y sal?

Ingredientes

Un litro de agua potable hervida o purificada

Dos cucharadas de azúcar

Media cucharadita de sal

Jugo de medio limón

Hielo al gusto

Realización

Lava bien tus manos y limpia bien tus utensilios de cocina

Vierte el litro de agua en una jarra limpia, agrega las dos cucharadas de azúcar y la media cucharadita de sal

Mezcla a la perfección hasta que los ingredientes queden totalmente unificados

Añade el jugo de limón y el hielo para una experiencia refrescante

Y como último comentario, se indica que esta bebida es una opción para contrarrestar aspectos cotidianos, si estás enfermo y tienes síntomas como los comentados o incluso vómitos y diarrea intensa… ve con un médico. Esos son indicios de una grave deshidratación.