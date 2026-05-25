“Yo la terminé": Evelyn Guijarro, rompe el silencio y habla sobre la ruptura con Mati Álvarez durante la novena temporada de Exatlón México

En las últimas horas, Evelyn Guijarro encendió la conversación digital, al romper el silencio y hablar sobre su separación con Mati Álvarez dentro de la novena temporada de Exatlón México, al declarar que fue ella quien decidió terminar con la relación. No obstante, lo que encendió la tensión fue la declaración de Evelyn al advertir que pudieron existir complicaciones más profundas a los rumores que involucran a Paulette.

Ahora lee: ¿Sara Sosa habría ganado la batalla legal?; la herencia de José José da giro inesperado a 6 años de su muerte

¿Qué dijo Evelyn sobre su rupia con Mati?

Evelyn fue cuestionada sobre su ruptura amorosa, mientras se dirigía a iniciar sus vacaciones, tras todas las emociones vividas durante la gran final de la novena temporada de Exatlón México. Ante la situación, Evelyn dejó en claro que fue ella quien decidió concluir con la declaración, advirtiendo que existieron temas que no salieron durante la transmisión en vivo, dejando abierta la puerta a todo tipo de especulaciones, pues hasta ahora ninguna de las involucradas ha declarado la razón por la cual terminó la relación.

Además, Evelyn dejó claro que sobre cualquier asunto relacionado con los rumores entre Mati y Paulette, ella no hablaría al respecto: “Pregúntenle a ella, yo solo puedo hablar sobre mí”. Fueron estas palabras las que encendieron la conversación, pues la pareja concluyó su relación dentro de la novena temporada del reality deportivo más demandante de México, del cual Mat Álvares fue la ganadora.

¿Quién ganó la novena temporada de Exatlón México?

Recientemente se llevó la gran final de la novena temporada de Exatlón México, en donde se vivieron todo tipo de emociones y aventuras, dejando a Mati Álvarez como la ganadora de la rama femenil tras vencer a Evelyn Guijarro en la gran final. Mientras que en la rama varonil, el ganador absoluto fue Alexis Vargas tras vencer a Mario “Mono Osuna”.