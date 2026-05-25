Cómo maquillar tus ojos según el tono del iris

En esta ocasión te diremos cómo puedes maquillar los ojos según el color de tu iris; recuerda que, cuando se trata de los ojos, no basta con aplicar algunas capas de delineador y sombras, el tono de tu maquillaje debe ir de acuerdo con el tono de tus ojos.

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¿Cómo maquillar los ojos según su forma?

Existen varios consejos para poder maquillar tus ojos y uno de ellos es el color que mejor le favorezca; siempre es necesario aplicar una base neutra antes de poner las otras tonalidades, y para saber cuál es la mejor, se recomienda que reconozcas tu iris.

Ojos color marrón

Si tienes los ojos color marrón, ya tienes una ventaja sobre las demás personas, pero, si tu objetivo es otorgarle mayor profundidad a tu mirada, lo ideal es ocupar tonos azules y verdes para que se dé el efecto; recuerda que, si se añaden colores dorados en la zona del lagrimal suelen ser muy favorecedores y recomendables.

Ojos color verde

Si eres una persona que tiene los ojos verdes, en este tipo de color se cuenta con un contraste bastante positivo y se recomienda ocupar una gama de tonos violetas, esto hará que se obtenga una mirada bastante atractiva y reluciente, además este maquillaje es una buena opción para usarse por la noche.

Otros tonos que favorecen mucho a las personas con ojos verdes, son el rosa, los caoba, los oxidados y el bronce; además se recomienda ocupar delineadores de color café o plata.

Ojos color avellana y miel

Si tienes un iris color miel o avellana el cual parece cambiar con la luz, lo que se recomienda es maquillar los ojos con un tono verde militar o bien, con pigmentos metalizados o tonos pasteles; esto destaca tu mirada.

Ojos color azul

De acuerdo con los expertos en belleza, si tienes un iris de color azul, el naranja es una buena opción, es por ello que se recomienda optar por sombras marrones, con un matiz anaranjado o bien terracotas. De hecho, también se recomienda el eyeliner en un tono negro, ya que esto genera un look bastante dramático.

