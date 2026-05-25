6 cortes de pelo para disimular las líneas de expresión para mujeres mayores de 50 años

Los cortes de pelo se pueden convertir en nuestro mejor aliado para disimular las líneas de expresión; es cierto que hay looks que pueden hacer que ciertas arrugas sean más visibles, un efecto visual que muchas personas desean evitar.

Caminos de la Vida | Programa 25 Mayo 2026

Es así que te detallaremos los 6 cortes que deben usar las mujeres mayores de 50 años para evitar que las arrugas sean muy visibles, alternativas que debes usar si deseas hacerte un cambio de look.

¿Qué corte de pelo debería hacerse una mujer de 50 años?

Las mujeres mayores de 50 años deben buscar looks que se encarguen de suavizar sus facciones, además de desviar la mirada a ciertos puntos del rostro, logrando al mismo tiempo disimular las líneas de expresión. Por eso el Modo IA de Google recomienda los siguientes cortes de pelo:

Clavicut con capas invisibles: Corte a la altura de la clavícula con capas internas invisibles. Crea un camuflaje en la mandíbula y en las líneas del cuello.

Bob con flequillo largo de cortina: A la altura de la barbilla o los hombros, con el flequillo enmarca los ojos, disimula arrugas de la frente y de los ojos.

Pixie texturizado: Para un look corto, desvía la mirada de la frente y suaviza los rasgos.

Shaggy de longitud media: Capas degradadas; le da volumen superior, equilibrando las proporciones del rostro.

Media melena desfilada: Los mechones le dan una curva suave al rostro, además de ocultar líneas de alrededor de la boca y suavizar los pómulos.

Corte wolf corto: Combina el shag y el mullet, estilo que le quita rigidez al rostro y adapta muy bien las texturas.

¿Cuál es el largo de cabello más favorecedor para mujeres mayores?

Para las mujeres mayores de 50 años, se recomienda usar melenas a nivel de los hombros, un largo medio que les permite poder experimentar con todo tipo de estilos, mientras que mantienen una apariencia juvenil. El usar melenas muy largas favorece a hacer más visibles ciertas arrugas.

Considera uno de los cortes de pelo que ya te recomendamos, alternativas con las que lograrás disimular las líneas de expresión al máximo, además de poder lucir elegante todo el tiempo.