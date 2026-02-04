El influencer Berth Oh hizo una carrera en boxers y se hizo viral en redes sociales

Hace poco, el creador de contenido Berth Oh , quien también es conocido como Juan Bertheau acaparó toda la atención de los usuarios en las redes sociales, pues decidió anunciar una carrera que se realizará en la Ciudad de México, lo peculiar de este evento, es que combinará deporte, humor y por su puesto, convivencia con sus seguidores de una forma muy particular.

¿Cómo va a ser la carrera de Berth Oh?

De acuerdo con lo que se sabe sobre esta carrera, será de 10 kilómetros y se realizará el día domingo 8 de febrero a las 10:00 de la mañana. Además, se puntualizó que todos los que quieran participar lo van a poder hacer, pues no se necesita un registro, tampoco se va a hacer entrega de medallas, pues solamente es para pasar un buen rato.

El anuncio lo dio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde aseguró que la carrera se correrá a un ritmo aproximado de entre 6- 6:30 y tiene como objetivo que los participantes se diviertan y disfruten de cada momento.

¿Qué es lo peculiar de dicha carrera?

Pero eso no es todo, ya que Berth Oh, entregará 100 calzoncillos gratis a las primeras personas que estén el día de la carrera, puntualizó que las mujeres pueden utilizar top negro.

Para quienes desconozcan, Berth Oh es un creador de contenido que en sus inicios se enfocaba en videos sobre diferentes oficios, pero con el paso de los años decidió cambiar a temas relacionados con autos y motos, aunque también comparte momentos de su vida diaria.

Además, siempre ha compartido su gusto por el deporte y por mantenerse en forma. Incluso, ha compartido su participación en algunos maratones de otros países como Nueva York y Berlín.

