Influencer escapa de delincuentes tras ser secuestrada

En las redes sociales la vida de muchas personas está muy expuesta y es que la fama que se adquiere en estas plataformas puede vulnerar ciertos límites. Sin embargo, muchos creadores de contenido han logrado establecer una relación muy cordial con sus seguidores, pero eso no quita que puedan estar expuestos a ciertas situaciones.

Al parecer, la fama de la influencer Paola Casco hizo que para algunos delincuentes resultara un objetivo tentador. La creadora de contenido vivió un momento inesperado y de mucho nerviosismo cuando intentaron secuestrarla, aunque una arriesgada decisión le permitió librarse de los malvivientes.

¿Qué le sucedió a Paola Casco?

El hecho tuvo lugar el pasado viernes cuando la famosa instructora de fitness paraguaya se encontraba en Alto Paraná y fue abordada por dos delincuentes armados que la obligaron a subirse a su vehículo. Los sujetos le indicaron que condujera mientras le exigían dinero en efectivo y planeaban que les hiciera una transferencia.

Según contó la propia Paola Casco, en medio de este momento de tensión tomó una arriesgada decisión con el fin de librarse de quienes la habían secuestrado por lo que estrelló su vehículo previo arrojar su teléfono. La maniobra hizo que los sujetos huyeran corriendo y dejaran en su rodado un arma y una bolsa que contenía cinta adhesiva, presumiblemente para mantenerla raptada.

¿Qué dijo Paola Casco tras el incidente?

Tras lo sucedido, Paola Casco compartió la angustiante experiencia con sus seguidores dejando al descubierto el tenso momento que le tocó padecer. “Siempre me consideré una persona muy fuerte, muy bendecida y la más positiva del mundo. La que ayuda, la que motiva, la que impulsa a los demás a mí alrededor. Pero hoy estoy quebrada, mi corazón está roto, mi alma está quebrantada, no puedo fingir que todo está bien”, escribió en sus redes sociales.

La famosa influencer fitness uso las plataformas para analizar el hecho de inseguridad que le tocó vivir y remarcó: “Mi espíritu me grita a voces que no estamos en paz. Dios ayúdame a atravesar este momento, porque hoy está siendo un día muy difícil. Yo entiendo y acepto que en todo hay un propósito, y siempre trato de buscarle el lado bueno a todo. Pero hoy, solamente hoy, me falta el aire y me pesan tantas cosas que me gustaría olvidar. La vida se pone tan dura a veces”.