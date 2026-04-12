La influencer que se parece a Cazzu en el video de Christian Nodal lanza indirecta a Ángela Aguilar

El último video musical de Christian Nodal ha generado muchas opiniones al respecto; el que ha generado mayor escándalo fue la presencia de una influencer que acaparó las miradas por su gran similitud física con Cazzu.

Al Extremo | Programa 11 de abril del 2026

Ante la polémica, se sospecha que la creadora de contenido lanzó una indirecta a Ángela Aguilar; te vamos a detallar por qué y todo el chisme sobre el tema.

¿Qué pasó en el último video de Christian Nodal?

Recientemente, se estrenó el video de “Un vals”, en el que apareció la influencer mexicana Dagna Kills, quien rápidamente generó muchos rumores, ya que en las imágenes muchos compararon su aspecto con el de Cazzu, debido al peinado que tiene y sus múltiples tatuajes.

En su TikTok, muchos señalan que podría estar lanzando una indirecta a Ángela Aguilar, debido a que subió un video con el texto de “actuando como la jefa”, mientras de fondo se escucha la canción de “Con otra” de la trapera argentina.

Acción que fue aplaudida por muchos, detallando que con dicha acción está declarando de qué lado está, demostrando su apoyo a la ex de Christina Nodal. Aun así, otros aseguran que dichas acciones son solamente una estrategia para generar más visibilidad en la canción del cantante.

¿Quién es Dagna Kills?

Dagna Kills es una influencer mexicana que se encuentra viviendo en Madrid y París, así lo mencionan sus redes sociales. Es una reconocida modelo, quien ha logrado colaborar con todo tipo de marcas. Además, su imagen se ha usado en diversos proyectos musicales, en canciones de Kenia Os, Dr. Jaro, Nikki Nicole y Aleman.

Por ahora, el nombre de la creadora de contenido se ha convertido en tendencia debido a su fuerte parecido a Cazzu en la nueva canción de Christina Nodal; hay internautas que han resaltado que se trataba de una dedicatoria para la hija de Pepe Aguilar, mientras que otros señalan que podría ser una indirecta para Ángela Aguilar y la ex.