Pepe Aguilar graba a Angela durante concierto y lo FUNAN en redes:

En las últimas horas se ha vuelto viral un video de una transmisión de Pepe Aguilar en un concierto de su hija, Ángela que tuvo en El Paso Texas, el cuál ha dejado mucho de qué hablar e incluso ha iniciado un debate en redes sociales sobre si lo que hizo el cantautor es correcto.

Ángela Aguilar estuvo ofreciendo un concierto el cuál presumió que fue “sold out” en El Paso, Estados Unidos y dentro de este, su papá, Pepe comenzó a transmitir en vivo, ironizando sobre los comentarios que su hija recibe o sobre la manera en que ofrece sus shows, aunque el punto más debatible fue cuando comenzó a exhibir su cuerpo.

¿Por qué Pepe Aguilar graba a Ángela?

En una parte del concierto de su hija, Pepe comenzó un en vivo, mismo con el que se limitó a responder y responder algunos de los comentarios más frecuentes dentro del entorno artístico de su familia y uno de los puntos considerados como “bajos” por usuarios de internet fue cuando hizo referencia al cuerpo de su hija.

“A ver, vamos a ver. No pues sí, pinches esponjas, ¿Eh?

Esto fue lo que el cantautor estadounidense de 57 años comentaba en referencia a las especulaciones de la gente en redes, quienes comentaban que Ángela utilizaba esponjas para relatar su figura durante sus conciertos, hecho que si bien no se comprobó al 100%, era un cambio notable.

¿Qué opina la gente de las actitudes de Pepe Aguilar?

En cuanto este live de Pepe Aguilar comenzó a tomar vuelto en redes, diversos usuarios comentaron lo siguiente:

“Chica mira el documental de Selena para que te dé más terror el pepeyonce”.

“por qué pensó que eso sería buena idea?”.

“yo pregunto,por qué la mamá de Ángela no hace nada ?”

“Ese “no pos si” me da asco”

“que vergonzoso, su propio padre sabroseandola y enfocadola sexualmente! y el tono de voz como si fuera un borracho de cantina!”

Las redes se han llenado de una gran cantidad de comentarios que reprueban esta postura de Pepe y destacan lo malo de este tipo de conductas que lejos de limpiar la imagen de la Dinastía Aguilar, la ensucia cada vez más.