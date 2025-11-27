Cancelan a Pepe Aguilar tras grabar a Ángela Aguilar y opinar de su cuerpo

La familia Aguilar se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras una polémica que desató Pepe Aguilar. Pues el cantante grabó a su hija Ángela e hizo comentario al respecto del cuerpo de la esposa de Nodal.

Esto ocurrió en el concierto que brindó Ángela Aguilar en El Paso, Texas. El video del incidente muestra al cantante transmitiendo en vivo mientras Ángela ofrecía un espectáculo ante la audiencia.

¿Qué dijo Pepe Aguilar con respecto a Ángela?

Pepe Aguilar, durante la transmisión del concierto de su hija, comenzó a responder algunos comentarios sobre ella en el escenario. En un momento dado se refirió a los rumores que circulan hace tiempo y que manifiestan que Ángela utiliza esponjas para modificar su figura.

A esto Pepe dijo:“A ver, vamos a ver. No pues sí, p*nch*s esponjas, ¿eh?”, fue grabada durante la transmisión y rápidamente se difundió en diversas plataformas digitales.

La actitud que tuvo el intérprete en el vivo desató una catarata de comentarios en las redes sociales. Los usuarios hicieron hincapié en que estaban en desacuerdo con la atención que Pepe había fijado en el cuerpo de su hija, en lugar de destacar el talento musical. Todo se agravó ya que Aguilar enfocó su cámara a la parte trasera del cuerpo de Ángela.

Algunos de los comentarios más llamativos fueron;“Rara está actitud de Pepe”, “Perturbador”, “Qué vergonzoso, su propio padre enfocándola”, “¿Qué hace el padre enfocando esa parte de su cuerpo?“, ”El verdadero no me ayudes”, son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

Otro de los temas que generó debate fue que al escucharla interpretar notas altas en una canción ranchera, hizo un comentario sarcástico acerca del supuesto uso de playback: “No canta la güey, es playback. ¿Qué tal? Es puro pinche playback”, expresó mientras la audiencia ovacionaba a Ángela.

“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas… los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres“, aseguró Pepe Aguilar.