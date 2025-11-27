"¡Jamás hubiera imaginado una ofensa para su padre!”, Tía de Emiliano Aguilar condena las férreas críticas contra Pepe y Ángela Aguilar
Dalia Inés, hija del primer matrimonio de Flor Silvestre, reprueba la actitud de Emiliano Aguilar, quien se ha pronunciado contra su propia familia, principalmente sobre Pepe y Ángela Aguilar. Además, reveló como ha afrontado Pepe Aguilar la tormentosa situación al interior de la familia y aprovechó para enviarle un contundente mensaje a su sobrino Emiliano.
