"¡Jamás hubiera imaginado una ofensa para su padre!”, Tía de Emiliano Aguilar condena las férreas críticas contra Pepe y Ángela Aguilar

Dalia Inés, hija del primer matrimonio de Flor Silvestre, reprueba la actitud de Emiliano Aguilar y le envió un contundente mensaje. Aquí los detalles.

Dalia Inés, hija del primer matrimonio de Flor Silvestre, reprueba la actitud de Emiliano Aguilar, quien se ha pronunciado contra su propia familia, principalmente sobre Pepe y Ángela Aguilar. Además, reveló como ha afrontado Pepe Aguilar la tormentosa situación al interior de la familia y aprovechó para enviarle un contundente mensaje a su sobrino Emiliano.

