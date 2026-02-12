Muere influencer luego de comer el “cangrejo del diablo”; todo quedó registrado en un video para sus seguidores

Una creadora de contenido llamada Emma Amit, originaria de Filipinas; de 51 años de edad, lamentablemente perdió la vida al comer un cangrejo venenoso, mismo que ella cocinó luego de recolectar junto a más personas algunos mariscos.

¿Qué síntomas presentó Emma Amit luego de comer cangrejo venenoso?

El 4 de febrero la influencer filipina ingirió un cangrejo venenoso, hecho que hizo que perdiera la vida. Después de haberlo cocinado y comido la creadora de contenido comenzó a tener síntomas como un color azul en los labios que indicaba una intoxicación grave por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital de manera urgente, pero desafortunadamente falleció el 6 de febrero.

Por otro lado, las autoridades dijeron estar desconcertados por dicha situación ya que la información sobre el cangrejo respecto a que es venenoso es conocida, incluso no supieron cómo fue que la influencer pudo haberlo comido ya que tanto ella como su esposa se dedican a la pesca en el mar; por lo que debían estar enterados sobre el peligro enorme que representa comer un crustáceo de ese tipo y que incluso las autoridades han hecho señalamientos sobre la gravedad de comer dicho cangrejo. Esta no es la primera vida que se cobra antes la ingesta de dicho marisco pues en octubre del 2025 una persona de 54 años falleció por la misma razón.

Ante este hecho las autoridades hicieron fuertes señalamientos sobre no consumir dicho crustáceo ya que es mortal y muy peligroso. Por otro lado, es normal encontrar este tipo de especies en costas o playas por lo que se pueden confundir con algunas que sean comestibles. Sin embargo, se debe tener extrema precaución para evitar la confusión.

¿Por qué es mortal comer “cangrejo del diablo”?

Comer este tipo de mariscos puede provocar la muerte de la persona que lo ingiere ya que contienen toxinas que no se eliminan en la cocción con el fuego sino que permanecen y causan una severa intoxicación. Lo anterior también puede provocar parálisis y una dificultad enorme para respirar. La muerte puede suceder pocos días después, como fue el caso de Emma Amit.

Este tema sin duda reabre la conversación sobre qué están dispuestos a hacer los creadores de contenido con tal de alcanzar fama, popularidad, vistas y likes; muchos sacrifican incluso su propia vida y uno de los efectos dominó es que hay miles de seguidores que ven dichas prácticas como un ejemplo, es por eso que en este caso las autoridades lanzaron la alerta de evitar el consumo de estos crustáceos que son mortales.