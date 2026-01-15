“Están matándolos a todos": Influencer impacta con desgarrador mensaje

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios de entretenimiento pero también en las plataformas elegidas para exponer diferentes situaciones y sucesos que tienen lugar en distintos rincones del mundo. Todo, lo bueno y lo malo, puede encontrarse en ellas.

Un ejemplo de esto es el reflejo de las masivas protestas que se están registrando en Irán y que, a pesar de que el Gobierno de ese país haya cortado el Internet a los ciudadanos, algunas imágenes recorren el mundo. El influencer Merajo logró huir de allí y contó el horror que se vive en las calles en donde están asesinando personas por manifestarse.

¿Qué sucede en Irán?

Desde fines de 2025, las calles de Irán se transformaron en lugares de expresión en donde miles de ciudadanos salieron a protestar contra su Gobierno. Se trata de una oleada de protestas que ya son consideradas como las más grandes y desafiantes en la historia de la República Islámica.

Todo comenzó con un reclamo económico que fue mutando a protestas que exigen el fin del régimen teocrático vigente. En más de 180 ciudades de Irán se registran estas manifestaciones, pero también una violenta represión por parte de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos estiman que los muertos superan los miles en las últimas semanas.

¿Qué contó el influencer Merajo?

En medio de este caos, el influencer Merajo logró huir de Irán y en su arribo a Turquía difundió videos en redes sociales mostrando la violenta represión hacia quienes reclaman. “Están matándolos a todos, están matando a los hijos de la gente en las calles”, expresó entre lágrimas.

El creador de contenido precisó que “ellos están derribando despiadadamente cualquier cosa, están haciendo lo que quieren” y solicitó ayuda internacional, especialmente con un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Toda la esperanza de los niños está en usted”, sentenció Merajo.

El influencer relató la experiencia que vivió en Irán en medio de las protestas masivas y la represión del Gobierno y afirmó que allí se vive un “infierno”. “Están ahogando a las personas en sangre. Están disparando directamente al pecho de las personas, matando sin piedad”, reveló en uno de los videos que estremece a los internautas.