Influencer expone los mensajes de odio que recibe tras declaraciones polémica sobre su noviazgo

La vida de la influencer Jessica Fernández se ha visto seriamente afectada por los mensajes , posteos y comentarios que recibe en su contra. Es que la creadora de contenido compartió tiempo atrás declaraciones sobre el inicio de la relación con su novio Farid Dieck y todo fue sacado de contexto.

Jessica Fernández utilizó sus redes sociales para exponer todo los insultos y amenazas que reciben de parte de gente que no conoce y afirma que se trata de un fenómeno que se conoce como Ragebait. La influencer intenta llamar a la reflexión sobre el uso de las redes y metodologías que algunos utilizan para hacer negocio.

¿Qué había dicho Jessica Fernández de su noviazgo?

Tiempo atrás, Jessica Fernández compartió un fragmento de su podcast en donde señaló que inicialmente había aceptado tener una relación sentimental por interés con quien ahora es su prometido, el también creador de contenido Farid Dieck.

Lo que la influencer dijo fue que su novio insistía para formalizar la relación pero ella “se hacía la dificil”. Por lo tanto, Farid Dieck se las ingeniaba para implementar estrategias que le permitieran interesarla en él. Lo expresado fue utilizado para hacer recortes y viralizarla sacando todo fuera de contexto, por lo que los ataques en su contra comenzaron.

¿Qué mensajes expuso Jessica Fernández?

Valiéndose de sus redes sociales, la influencer hizo público algunos de los mensajes que recibe a diario de gente que cae en el Ragebait, dinámica que opera “con contenido para hacerte enojar e indignarte, o hacerte reaccionar impulsivamente”, explicó.

“Ojalá el Farid se dé cuenta y no se case”, “Cuando tenga una perra le pondré Jessica Fernández”, “Nomas eres una interesada” y “Pobre Farid, se sacó la rifa contigo... pero del infierno”, son algunos de los mensajes expuestos por Jessica Fernández.

La creadora de contenido explicó que faltan “miles de comentarios y les prometo que no les puse los más fuertes (amenazas de muerte o videos de análisis/críticas durísimas directas a mi persona o mi físico, con DECENAS de MILES de likes)”. Así, Jessica Fernández expuso esta situación se lamentó porque “saben qué es lo peor de todo? Que hay gente detrás de esto beneficiándose y lucrando con todo el odio de la gente”.