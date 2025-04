Influencer miente al señalar que fue golpeado por 10 personas; redes lo destrozan

La era digital ha visto cómo las personas buscan notoriedad a cualquier costo. Incluso tenemos decenas de noticias de estos creadores de contenido arriesgando la vida y perdiéndola por hacer algún video viral. Esto provoca que la pantalla que tenemos delante nos transmita muchas mentiras constantemente. Y justamente eso fue lo que pasó con este influencer.

El nombre de Belcast es conocido por miles de seguidores que ven cómo el influencer genera contenido relacionado con la vida en el gimnasio. Poco a poco causó asombro su impresionante físico y en México la gente lo adoptó como parte de sus tiktokers favoritos, pero sí generó bastante indignación que jugara con un supuesto atraco/pelea donde su vida corrió peligro.

¿Qué le pasó realmente a Belcast?

A principio de semana las redes se encontraron con una notificación donde se vio al regiomontano con golpes en la cara. Belcast compartió en sus redes que fue un enfrentamiento de 10 contra uno y que él había ganado. Acompañando dicho comunicado, agregó que al final simplemente se defendió y salió avante sin mayor problema.

Como parte de sus primeros mensajes indicó a su gente que no se preocuparan, que él estaba bien y que la vida seguía. Sin embargo, las alertas fueron de tal tamaño, que tuvo que salir a aclarar que no era cierto, que todo formaba parte de una campaña publicitaria que grabó y de la cual no podía hablar.

Es decir, el rostro visto en aquellas imágenes eran por el maquillaje que utilizó de este anuncio que Belcast grabó. En ese sentido, aclaró la situación porque las reacciones se estaban descontrolando y al final sigue en secreto con quién o con qué marca grabó. Sin embargo muchas personas le criticaron severamente por participar de una broma de mal gusto, recordando las constantes problemáticas que rodean a México y su violencia cada día más intensificada.

