¿Murió Sabine Moussier? Se desatan rumores sobre el fallecimiento de la actriz

Sabine Moussier durante muchos años fue una reconocida villana de telenovela, quien con su talento en la actuación y su mirada fulminante generaba temor a quien la retara. En la actualidad sigue siendo una importante figura en el mundo de la televisión mexicana.

Sin embargo, las redes sociales se han encendido ante rumores que apuntan al lamentable fallecimiento de la actriz, una noticia que ha sorprendido a todos. Para que sepas más al respecto sobre el chisme que se ha difundido.

¿Qué pasó con Sabine Moussier?

Al entrar a TikTok rápidamente te puedes encontrar con videos donde se habla sobre el fallecimiento de la actriz, detallando que se trata de una noticia terrible, además de resaltar que la celebridad ya llevaba tiempo luchando con la neuropatía de fibras pequeñas, alimentando los rumores.

Incluso, es posible ver videos en los que Cynthia Kiltbo detalla que está en Colombia acompañando a su amiga, quien decidió recibir eutanasia. También hay un video en donde vemos a Galilea Montijo dando la triste noticia del fallecimiento.

Sin embargo, dichas imágenes y comentarios son completamente falsos, puesto que Sabine Moussier se encuentra viva; al final, dichos testimonios fueron realizados con inteligencia artificial, usando las voces de las celebridades para engañar al público. Incluso, la celebridad hace dos horas subió contenido a su Instagram, aclarando los rumores.

¿Qué enfermedad padece Sabine Moussier?

Como ya lo mencionamos, Sabine Moussier a abril del 2025, durante una entrevista en “Hoy”, detalló que padece de neuropatía de fibras pequeñas, enfermedad que es invisible, pero que es muy dolorosa para los pacientes que la llegan a padecer.

En el National Institutes of Health, detalla que es un dolor urente que suele aparecer en las extremidades, especialmente en los pies, por lo que es importante la atención médica para evitar el dolor en el paciente. Por suerte, la noticia de la muerte de la actriz solamente se trató de una noticia falsa, pero en su momento generó mucho impacto.