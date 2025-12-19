5 diseños decembrinos que podemos usar en uñas cortas, ideal para rejuvenecer tus manos
¿No sabes cómo decorar tus uñas cortas? Para que luzcas unas manos rejuvenecidas en las fiestas, te compartiremos 5 diseños decembrinos que te encantarán
Hay muchas mujeres que se sienten más cómodas al usar uñas cortas ; es una realidad que son de menor cuidado, a diferencia de las que son muy largas y que fácilmente pueden romperse. Además, tienen la gran ventaja de poder arreglarlas como tú quieras.
Es así que te detallaremos 5 diseños decembrinos que puedes usar sin problema, opciones que te van a ayudar a rejuvenecer tus manos en cuestión de minutos. Así que toma nota de las opciones que te vamos a recomendar para que te las hagas en tu próxima manicura.
¿Qué diseño me puedo hacer en uñas cortas?
Aunque no lo parezca, sobre las uñas cortas es posible colocar todo tipo de diseños decembrinos, logrando rejuvenecer tus manos y lucir un aspecto sofisticado para las celebraciones. Vanidades recomienda los siguientes estilos:
- Aplica la forma de almendra corta en tus manos, ideal para quienes desean refinar sus manos. Añade un estilo francés con brillantina para hacerlo más llamativo.
- Aplica el efecto Cat Eye en dorado; permitirá que tu mano sobresalga con la tonalidad y tenga un diseño sofisticado.
- Aplica un tono champagne sobre una uña cuadrada; ayudará a refinar tus manos empleando una tonalidad elegante.
- Opta por un diseño con estrellas, ya sea que hagan el dibujo a mano o agreguen glitter así. Una tendencia que desde hace tiempo se mantiene en la manicura.
- Por último, aplica las uñas milky con glitter, una combinación ideal para usar en Navidad y Año Nuevo.
@kkdnails Milky white glitter ☁️🩶 #nails #biab ♬ Write This Down (Instrumental) - SoulChef
¿Cómo mantener las uñas cortas y limpias?
Es importante que, al aplicar los diseños decembrinos sobre las uñas cortas , mantengamos buenos hábitos de limpieza para que se vean bien y podamos rejuvenecer las manos. El portal de Mayo Clinic recomienda que apliquemos las siguientes indicaciones:
- Mantén las uñas secas y limpias; evitarás que los gérmenes crezcan debajo de ellas.
- Adopta buenos hábitos de limpieza, haciendo rutinas de manicura.
- Emplea crema humectante para evitar durezas y resequedad.
- Para fortalecerlas, mantén una dieta equilibrada y aplica una capa protectora; evitarás cualquier tipo de cuarteadura.
@nailsby_mv Ojo de gato dorado✨ Me encanta! #nails #nailsart #ojodegato #nailsartvideos ♬ Anxiety - Doechii