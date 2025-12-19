¿Qué es una cámara hiperbárica? La misma a la que entró Dorismar al tener su rostro desfigurado

Dorismar en el mundo de la farándula se trata de una modelo, actriz y cantante de Argentina, quien desde el inicio de su carrera se ha destacado por mostrar un físico impresionante, provocando que el público en general quede impactado por su belleza. Logrando llegar a la farándula de México.

Sin embargo, en estos momentos la personalidad se encuentra en un momento complicado, después de que un cirujano plástico le dejara el rostro desfigurado por hacerse un procedimiento estético en la nariz. Dentro de lo que ha relatado, explicó que su tratamiento actual es en una cámara hiperbárica; te detallaremos cuál es su función.

¿Para qué sirve la cámara hiperbárica?

Dorismar en sus redes sociales se ha encargado de informar cómo va el avance de su tratamiento después de que su rostro terminó desfigurado, haciendo lo posible por mantener al público informado sobre los avances ante el terrible problema.

Dentro de las explicaciones que ha dejado en sus videos, detalla que se ha tenido que meter a la cámara hiperbárica. El Hospital Universitario La Zarzuela, detalla que es una cápsula, donde el paciente recibe oxígeno puro.

Tiene la principal finalidad de llevar el oxígeno a cualquier tejido, mejorando la circulación, siendo un objeto vital para la medicina regenerativa. En el portal de Biobarica, resalta que tiene los siguientes beneficios:

Estimula la producción de colágeno.

Aumenta el flujo.

Acelera la cicatrización.

Tiene efecto anti inflamatorios

Estimula la respuesta inmunológica.

¿Cuánto cuesta la sesión en la cámara hiperbárica?

El costo de la sesión va a depender de varias situaciones, que van desde el lugar en el que pidas la sesión, el establecimiento y el tipo de cámara hiperbárica que tengan. Por ejemplo, en la Clínica Carranza Chetumal tiene un costo de 600 pesos, pero el precio puede aumentar dependiendo de cada centro de salud.

Aunque parezca un monto muy bajo, hay que considerar que puede resultar caso si tienes que hacer sesiones constantes, haciendo que el pago sea muy alto, pero será algo que el profesional de la salud deberá indicarte en su momento. Por ahora, Dorismar se ha tenido que someter a sesiones para poder mejorar en su tratamiento después de que un médico le desfigurara el rostro.