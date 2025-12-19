Estas fueron las pistas que se usaron para detener a Nick Reiner después del asesinato de su padres

Nick Reiner ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, en especial al ser el principal sospechoso en el asesinato de Rob y Michele Reiner, quienes fueron sus padres e importantes personas en el mundo del cine y en Hollywood.

Hasta hace poco tiempo se han dado a conocer las pistas que las autoridades han seguido para poder hacer su detención. Para que sepas más detalles al respecto, te explicaremos cómo lograron hacerlo.

¿Cómo detuvieron a Nick Reiner?

Según el medio de Publimetro, explica que todos los hechos ocurrieron el 14 de diciembre, cuando encontraron a Rob y Michel Reiner muertos en el interior de su casa a las 3:30 horas. Dentro de las investigaciones, se observa que ambos murieron por un arma punzocortante.

Ante los hechos, se declaró al principal sospechoso, Nick Reiner. Se menciona que a las 4 de la madrugada, el joven estaba en un hotel en California, donde pagó una noche por hospedarse en una habitación. Testigos mencionaron que el joven se veía confundido.

A la mañana siguiente en que el personal limpió la habitación, encontraron varias manchas hemáticas en la cama, muebles y regaderas, situación que encendió las alarmas. Desde entonces ya estaba siendo rastreado por las autoridades.

Hasta que fue interceptado por autoridades al salir de una tienda con calma; el arresto fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se ve al joven ser sometido para después ser presentado ante las autoridades por el asesinato de sus padres.

¿Quién fue Rob Reiner?

Rob Reiner fue un importante director, productor y guionista de cine; dentro de Hollywood fue una persona muy reconocida por los trabajos que realizó, haciendo que su nombre fuera reconocido. Dentro de sus trabajos se destaca:

Cuestión de honor

El lobo de Wall Street

Miseria

New Girl

El Oso

Dicen por ahí…

Ahora o Nunca

Por ahora, todos desean saber qué va a pasar con Nick Reiner después del asesinato de sus padres. Es una noticia que ha conmocionado a todo el público por la forma en que se han dado a conocer los hechos al respecto.