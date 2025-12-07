Influencer protagoniza polémico video en el que le reclama a su novio una infidelidad

Un hecho terrible, convirtiéndose en un chisme que ha dominado las redes sociales. Recientemente, una influencer fue protagonista en un polémico video, donde le reclama a su novio una infidelidad; la forma en que han ocurrido los hechos ha sorprendido a todo el público.

Un chisme que todos quieren conocer; a continuación te detallaremos toda la información que se sabe sobre la joven. Las imágenes ya le han dado la vuelta a las redes, generando todo tipo de opiniones por los internautas.

¿Qué influencer protagonizó el polémico video?

Todo empezó por un video de Samahara Lobatón, una influencer peruana que es hija de Melissa Klug, quien en el programa de “Esta Noche” compartió el polémico video, donde la vemos que le reclama a su novio Bryan Torres al encontrarle contenido explícito de otras mujeres en su teléfono celular.

En dicho programa de televisión, la creadora de contenido explica que se encontraba haciendo el pago de múltiples cosas en el celular de su pareja y padre de sus hijas. Durante esos momentos, tuvo la curiosidad de ver el móvil y sus archivos, en el que encontró una carpeta que pudo desbloquear y confirmar la infidelidad.

Ante los hechos, fue a confrontarlo mientras él estaba descansando. Donde da inicio a la fuerte discusión, que terminó en llanto, mientras que él negaba todos los hechos, además de resaltar que no era la primera vez que le perdonaba una situación así.

¿Quién es Melissa Klug?

Melissa Klug es una importante celebridad de internet dentro del país, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es la mamá de la influencer Samahara Lobatón. Dentro del programa, menciona a la creadora de contenido que, al reclamarle a su novio lo de la infidelidad, le solicitó que tomara sus cosas y se marchara.

Ante la negativa, le solicitó a Melissa que le ayudara a salir de la casa; solo así pudo obtener respuesta. Además, ha resaltado que su madre se ha vuelto un pilar importante de apoyo por lo ocurrido con el polémico video.