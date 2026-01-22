Influencer revela que Peso Pluma HABLÓ MAL sobre el físico de Kenia Os antes de que fueran novios y asegura que tiene PRUEBAS

A través de un TikTok la influencer Dayane Chrissel dió a conocer qué fue lo que Hanna Howell, ex novia de Peso Pluma , ha dicho respecto a la última entrevista que ofreció Kenia Os , en la que da detalles de cómo se conoció con Hassan. Los comentarios de Hanna ya han desatado una gran polémica en redes sociales. Aquí te contamos de qué se trata.

¿Qué fue lo que dijo Hanna Howell, ex novia de Peso Pluma sobre la relación de él con Kenia Os?

En algunos videos en redes sociales de Hanna Howell las personas le han comentado las declaraciones de Kenia Os en su más reciente entrevista a lo que ella ha respondido que Peso Pluma suele decir que se “pone nervioso” a cualquier chica que conoce ya que en la última entrevista que Kenia ofreció dijo que Hassan le expresó lo siguiente: “Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y a mi esto no me pasa”.

Por otro lado Hanna Howell dijo que ella estuvo presente en la grabación del videoclip “Tommy y Pamela” además aseguró que Peso Pluma le dijo “cosas horribles” sobre la apariencia de Kenia. Estos comentarios ya son virales y hay opiniones divididas. Hasta el momento Kenia Os no ha respondido a la polémica pues la cantante se ha mantenido enfocada en su nuevo álbum “K de Karma” y la publicidad de este pues recientemente estrenó el primer tema de su proyecto llamado “Belladona” en el que transmite una energía femenina, explora sonidos nuevos y una estética visual muy sorprendente en su videoclip. La artista ha trabajado mucho en su álbum pues incluso trabajó con el mismo ingeniero de Taylor Swift, Adele, Harry Styles, entre otros cantantes de reconocimiento internacional.

Por su parte, la influencer Diana Rosalia publicó unas fotos de octubre de 2024 en las que se encontraba con Peso Pluma cocinando “machaca sinaloense” en un hotel de Los Cabos, en México. Estas imágenes han causado controversia y polémica ya que coinciden con las mismas acciones que hizo Kenia Os y por las cuáles Peso Pluma comenzó a hablarle. Hasta el momento la pareja actual no se ha pronunciado ante esta polémica.

¿Quiénes han sido novias de Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma es un artista de regional mexicano que ha destacado no solo por temas como “Ella Baila Sola", “Lady Gaga”, "La Bebe (Remix)" sino también por las relaciones que ha tenido con figuras como Nicki Nicole, Hanna Howell y Carla Rivas aunque hasta el momento con Kenia Os (su actual pareja) ha mantenido una relación estable y publicamente ha compartido un gran amor, admiración y respeto por la también cantante ya que constantemente la apoya en su carrera profesional y se muestra detallista.