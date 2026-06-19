¿Cómo eliminar las siliconas en el cabello usando un enjuague casero de bicarbonato de sodio?

Si sientes que tus mascarillas hidratantes ya no le hacen nada a tu melena, o que tu cabello se ve opaco, pesado y sin vida a pesar de lavarlo a diario, puedes estar experimentando un bloqueo de siliconas.

Estos polímeros sintéticos derivados del petróleo se adhieren a la queratina para simular una suavidad artificial que, a largo plazo, deshidrata el interior de la hebra. Para romper este sello de plástico y devolverle la salud real a tu melena, necesitas un agente clarificante potente.

Para ello, el bicarbonato de sodio es el compuesto de origen mineral ideal para realizar un reseteo capilar profundo en casa. Al disolverse en agua, su estructura iónica actúa desprendiendo las moléculas densas de las siliconas que los champús de supermercado no logran resolver.

¿Cómo eliminar las siliconas en el cabello usando bicarbonato de sodio?

Fase de disolución y apertura

Disuelve una cucharada rasa de bicarbonato de sodio en 250 ml de agua destilada tibia. Vierte el líquido sobre el cabello húmedo, concentrándote en los medios y las puntas, donde se acumulan la mayoría de los sérums con siliconas.

Masajea de forma descendente durante 90 segundos para permitir que el pH alcalino flexibilice la cutícula y encapsule los residuos plásticos. Enjuaga con abundante agua tibia.

Así puedes eliminar las siliconas de tu cabello con remedios naturales|GRIM STUDIE

La infusión de rescate o nutrición libre de siliconas

Con la cutícula del cabello abierta debido al paso anterior, es el momento pefecto para aplicar una mascarilla reparadora que sea 100% natural y libre de siliconas, busca aceites de argán, manteca de karité o proteínas de trigo. Deja actuar por 5 minutos y retira.

La forma correcta de eliminar las siliconas del cabello|Pexels: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

El sellado de pH y brillo

Combina dos cucharadas de vinagre de manzana orgánico con una taza de agua fría. Distribuye este enjuague final desde la raíz hasta las puntas y no lo retires. El ácido acético contrarrestará de inmediato la alcalinidad de bicarbonato, contrayendo las escamas de la cutícula para atrapar la nutrición y dejar el cabello sumamente brillante y suave.

