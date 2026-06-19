Cuál es la planta que jamás debes regalar durante el verano

Hay plantas que se caracterizan por tener bellas flores y que pueden embellecer cualquier jardín, por lo que sí o sí debemos tenerlas y apreciar de su naturaleza. Hay quienes tienen la costumbre de regalar plantas durante el verano y esto se debe a que como han florecido, se puede adaptar fácilmente a cualquier espacio. Pero, hay una de las plantas que no tienes que regalar en verano porque puede marchitarse debido a la extrema sensibilidad fuera del agua y a la exposición del sol.

Cuando llega el verano u otras estaciones en lo que las plantas florecen, hay quienes tienen la particularidad de obsequiar flores, ya sea para realizar un presente o simplemente para decorar un hogar. Sin embargo, hay muchas de ellas que no se adaptan a los ambientes y pueden terminar sufriendo algunos problemas como que se marchiten y se echen a perder, por lo que antes de hacer un regalo como estos, hay que asegurarse si sobrevivirán.

Así como se pueden regalar plantas durante el verano porque se adaptarán fácilmente a cualquier espacio, hay otras que los jardineros expertos recomiendan no regalar porque tienen una extrema sensibilidad fuera del agua y pueden marchitarse rápidamente. Por eso, hay una planta que jamás debes regalar durante esta estación y es mejor que prestes atención.

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Cuál es la planta que no debe regalarse en verano

De acuerdo a los especialistas, la planta que nunca debes regalar en verano son los tulipanes, y es que el calor extremo puede afectar severamente las flores con sus tallos esbeltosy porque son muy frágiles a las altas temperaturas. Además, no son flores de temporada y es que su floración natural ocurre entre marzo y mayo; y cualquier ramo proveniente luego de estos meses seguramente sea de un invernadero.

De dónde provienen los tulipanes

Entre las consecuencias que trae regalar tulipanes en verano se destacan que son muy sensibles fuera del agua, los pétalos se abrirán en exceso y que también la combinación de calor, humedad y exposición directa hace que los tulipanes se echen a perder. Lo que debemos decir de esta planta es que son originarios de clima templado o frío, como Turquía, Irán y los Países Bajos, en donde las temperaturas superan los 20°.