Influencer sufre accidente y termina en el hospital: ¿cuál es su estado?

Un reconocido influencer se ha destacado por mostrar sus aventuras en la naturaleza, mostrando su contacto directo con la naturaleza, provocando que tenga miles de seguidores que se unen a sus redes sociales, quienes desean conocer cada detalle de su vida.

Sin embargo, ahora su vida ha dado un giro inesperado, puesto que se dio a conocer que sufrió un accidente, por lo que se encuentra en el hospital siendo atendido por expertos. Te vamos a revelar de quién se trata y cuál es su estado de salud.

¿Quién es Mike Holston?

Mike Holston es una influencer de Estados Unidos, quien se ha destacado por demostrar todas sus aventuras en el medio ambiente, sorprendiendo a todos al demostrar todas sus proezas y aventuras.

Incluso, entre los internautas ha sido bautizado “El real Tarzán”, contando con miles de seguidores que ven sus viajes. Sin embargo, recientemente anunció con fotos que se encontraba en el hospital después de hacer paracaidismo.

Aunque no da más detalles al respecto, explica que se encontrará alejado de las redes por un par de semanas, pero próximamente hará un video en el que explicará qué fue lo que salió mal en el accidente.

Por otra parte, en sus historias de Instagram, ha subido varias fotos y videos donde lo vemos en el hospital, siendo atendido por personal médico, portando un collarín y algún tipo de venda en su pierna derecha. Parece que se encuentra estable, pero va a necesitar de varios días para tener una recuperación óptima.

¿Cómo ha reaccionado el público?

Ante los hechos, la noticia sobre el accidente del influencer Mike Holston, sus redes sociales se han llenado de mensajes de otros creadores de contenido y de sus seguidores, quienes no han dudado en dejar su mensaje, deseando que tenga una pronta recuperación ante lo sucedido.

Mientras muchos otros envían sus oraciones. Hasta el momento no se tienen más detalles, pero muchos esperan que pronto salga del hospital para que pueda compartir y explicar todo lo sucedido.