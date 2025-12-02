La influencer que se ha hecho viral y millonaria por limpiar casas extremadamente sucias

Auri Kananen es una reconocida influencer, que actualmente se ha hecho viral en redes sociales, solamente por grabar videos donde la vemos limpiar casas extremadamente sucias, dejando espacios impecables y libres de cualquier partícula de suciedad que haya.

Sus videos reúnen miles de vistas, por lo que ahora es toda una millonaria que sigue haciendo el contenido que la hizo famosa. A continuación te detallaremos toda la información que se sabe de ella y su peculiar contenido.

¿Quién es Auri Kananen?

Milenio explica que su antes de ser famosa, era generen en un negocio, trabajo que le generaba diariamente estrés, ya que tenía que sobrellevar a compañeros de trabajo y a los clientes, provocando que fuera difícil llevar un estilo de vida normal.

Ante la situación que experimentaba, decidió dedicarse de tiempo completo a la limpieza del hogar, siendo un hobby que a ella le gustaba. Su emprendimiento lo empezó a mostrar en sus redes sociales, haciéndose viral en las redes sociales, transformándose en un completo éxito.

Conforme ganó popularidad, a ella llegaron importantes patrocinadores de marcas de productos de limpieza, permitiendo que ella pueda continuar con su hobby de limpiar casas extremadamente sucias mientras ella es millonaria.

¿Cuánto dinero ha logrado reunir?

En Milenio, explica que ahora la influencer es toda una millonaria gracias a las redes sociales, puesto que al inicio solamente obtiene 10 mil euros, pero hay ocasiones en las que ha logrado reunir un millón de euros.

Aunque no lo parezca, sus videos reúnen miles de vistas y de “Me gusta”, esto se debe a que da mucha satisfacción observar todo el proceso, en un inicio ver una cocina llena de empaques y suciedad, para al final ver una habitación reluciente y sin nada de basura visible.

Dentro del contenido viral que sube la influencer, podemos observar cómo limpia casas extremadamente sucias, que tienen basura y restos de comida acumulada desde hace varios meses o años. Aunque parezca sorprendente, hay hogares que tienen situaciones muy extremas de mala limpieza.