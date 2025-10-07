Ingrid Martz confiesa que se separó de su esposo hace 2 años. “Vivir bajo el mismo techo no te hace una pareja”

La actriz Ingrid Martz abrió su corazón como pocas veces en Instagram y dio a conocer a sus seguidores una sorpresiva noticia: lleva 2 años separada de su esposo, Rodrigo Luque, viviendo en la misma casa. Sin embargo, su proceso de divorcio está en marcha.

Ingrid Martz y Rodrigo Luque se casaron en 2017 y comparten una hija de 6 años, de nombre Martina.

Ingrid Martz confiesa que se separó de su esposo hace 2 años

La actriz publicó un video “con el corazón en la mano” y comenzó diciendo que sus seguidores se merecen conocer la verdad de lo que está viviendo, por el apoyo que le han brindado a través de los años.

“Rodrigo y yo, a pesar de que vivimos en la misma casa, hace más de 2 años dejamos de ser pareja”, dijo Ingrid. “La relación que nos une es ser papás de Martina y el deseo de estar con ella. Nos han visto viajar juntos, comer juntos, pero distinto que antes”.

Según la intérprete, la razón principal de quedarse en la misma casa es que a los dos les costaba mucho trabajo pensar en la posibilidad de dividir el tiempo de Martina. “Para mí era imposible, era un tema que no podía tocar, porque inmediatamente me bloqueaba, lloraba, sentía que se me salía el corazón”.

La segunda razón tiene que ver con la distribución de las cosas materiales, indicó Ingrid. No se habían puesto de acuerdo sobre qué pasaría con la casa que comparten, si se vendería o quién se iría.

No obstante, “vivir bajo el mismo techo no te hace una pareja y, por el contrario, creo que lo hace más complicado y más doloroso”. Es por eso que los trámites del divorcio entre Ingrid Martz y Rodrigo Luque ya están andando y han comenzado a establecer cambios en su dinámica desde hace meses. Esto sería por el bien de todos pues, aunque no hay pleitos, “esas cosas se sienten”.

Adicional a su video, la actriz escribió que tomar decisiones es un reto pero “a veces, la opción más difícil es también la más sabia”.