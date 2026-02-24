Integrante de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en plaza comercial de Tlalnepantla; le robaron 150 mil pesos

Jesús Gama, integrante de Mariachi Gama 1000, usó sus redes sociales el 23 de febrero para denunciar un asalto a mano armada que sufrió su padre, Chucho Gama; en el incidente le robaron 150 mil pesos que acababa de retirar del banco. Esto ocurrió en una plaza comercial situada en la zona de Valle Dorado, perteneciente a Tlalnepantla, Estado de México.

Asaltaron a Chucho Gama, de Mariachi Gama 1000, dentro de un restaurante

El músico relató que se encontraba con su padre cuando el asalto ocurrió, en el interior de un restaurante de cadena. Chucho Gama había pasado al banco y de ahí caminó dentro de la misma plaza para reunirse con su esposa e hijo en el restaurante. Un delincuente ingresó y encañonó al líder de Mariachi Gama 1000 cuando ya estaba sentado con su familia.

"Lo despojó de una bolsa, una cangurera donde traía todas sus pertenencias: identificaciones, celular y, desgraciadamente, un retiro de 150 mil pesos en efectivo", narró Jesús Gama en un video difundido por Instagram. Después de cometer el robo, la persona salió corriendo del restaurante y alguien más ya lo estaba esperando a bordo de una motocicleta.

Jesús Gama se encontraba grabando enfrente del banco donde había retirado dinero su papá y compartió una sospecha sobre el asalto. "Evidentemente queremos creer que alguien de acá seguramente puso el dedo o avisó porque qué coincidencia", dijo.

El músico aclaró que su padre se encuentra bien y que tanto autoridades municipales como responsables del restaurante lo están apoyando para emitir los trámites necesarios. Sin embargo, les quedó el susto y el coraje porque es "dinero que se gana uno de manera honesta, y tan fácil llegan y lo despojan".

Figuras del medio del espectáculo se han manifestado en la publicación para ofrecer apoyo. Entre ellos se encuentran Rey Grupero, Cecilia Galliano, Alex Sanclemente (exintegrante de La Sonora Dinamita) y Fabián Morales (@favo_bailarindesonjarocho).

