Yosstop sufre ASALTO en Playa del Carmen junto con su hija y su esposo

La influencer Yosstop reveló a través de su cuenta oficial de Tik Tok que, hace un mes salió de vacaciones y su destino a elegir fue Playa del Carmen, sin embargo, nunca se imaginó que sufriría de un asalto. La creadora de contenido está bien de salud y todo perfecto, sin embargo, dio a conocer cuál es el modus operandi de los criminales.

Yosstop revela el modus operandi de los asaltantes en Playa del Carmen

Yosstop hizo un video que subió a su red social donde se está maquillando y fue aquí donde reveló que, hace un mes fue a vacacionar, pero que los habían asaltado en Playa del Carmen. La creadora de contenido comentó que, dentro de los viajes existe una alta posibilidad de que sufras un tipo de robo, sin embargo, reveló cómo era el modus operandi de los ladrones en dicha entidad.

“Fuimos de vacaciones a Playa del Carmen y dentro de los viajes, siempre se puede dar eso de la asaltada. Pero este robo no fue normal, aquí les va el modus operandi de estos amantes de lo ajeno. Veníamos saliendo de un restaurante, y entonces pues viene un wey disfrazado de Spider-Man, y otro de La Máscara. Entonces Gerardo cometió el error de decirle a Amy: ´mira al Hombre Araña´. Entonces, ambos ya me tenían agarrada de un brazo y del otro; y cuando se dirigieron a mi hija y a Gerardo las querían distraer, diciéndoles que me tomaran una foto, posteriormente con Gerardo; pero cuando terminaron, dijeron que les diéramos un pago, cuando les damos 50 pesos, ellos lo vieron como lo más miserable; entonces ya no es lo que uno quiera, sino lo que ellos decidan”; reveló la influencer.

Hermanos de Yosstop

El hermano de esta creadora de contenido es Ryan Hoffman, y en su momento fueron de los creadores de contenido más famosos; sin embargo, no tenían mucha cercanía en el inicio de su carrera como influencers; pero, conforme pasaron los años, los dos maduraron y llegaron a hacer videos juntos.

¿Quién es Yosstop?

Yosstop alcanzó la fama gracias a su canal de YouTube, donde hablaba de los temas que le interesaban o de algunos que se encontraban en tendencia. Su toque era la supuesta honestidad con la que opinaba lo que pensaba y sin importarle las consecuencias; esto generó admiración entre sus seguidores, pero de igual manera creó controversia puesto que, algunos consideraban que su contenido era grosero y cruel.

Yoseline no fue siempre influencer, desde muy pequeña trabajó en la industria de la televisión, en programas y algunas series; pero fue hasta el auge de las redes sociales cuando a sus 19 años decidió dedicarse de lleno en Blogger. Su fama le ayudó a que participara como elenco de una televisora que la llevó a los Juegos Olímpicos del 2012.

Escándalos de Yosstop

Yosstop responde al nombre de Yoseline Hoffman Baudi, y aunque es una creadora de contenido; la influencer alcanzó más popularidad luego de que las autoridades capitalinas la aprehendieran por el delito de incitar al odio en contra de una persona, situación por la que fue denunciada. Esta fue la segunda vez en su vida que tiene problemas con las autoridades.

En el 2021 fue acusada por haber distribuido material inadecuado y pasó 5 meses en la cárcel; tras su deliberación su investigación y su caso se reclasificó por lo que, quedó solamente en discriminación.

