VIDEO: Le disparan a influencer en transmisión en vivo

De nueva cuenta hay pruebas de un intento de asesinato en contra de un streamer. El influencer en turno se hace llamar Konvy y es popular en las transmisiones de directos en la plataforma de Kick. El 09 de enero pasado se comenzó a viralizar el momento donde el joven recibe disparos mientras transmitía en vivo. Esto es lo que se sabe del caso.

Al Extremo | Programa 12 de enero del 2026

¿Realmente le dispararon al influencer Konvy?

Según los reportes de la prensa estadounidense, sí. Aunque hoy día es común entender que cientos de miles de personas buscan la viralidad y conseguir números con base en las mentiras, un amigo cercano del streamer confirmó que realmente él y los amigos que estaban en el directo… recibieron impactos de bala.

El joven y un par de amigos se encontraban en la parte trasera de un automóvil, esto mientras hablaban entre ellos. Sin embargo, tal como lo reportaron los usuarios unos momentos después de que se viralizaron las imágenes, un momento después de que un rayo láser (luz verde) le apuntó en la cabeza… se ejecutaron los disparos.

Evidentemente tras el atentado, los jóvenes se tiraron al suelo, mientras se preguntaban qué demonios pasaba. La cámara terminó en el piso y hasta ahí se tiene registro de lo sucedido. Sin embargo, se indicó que pese a que Konvy era el objetivo, las balas llegaron a otro de los que estaban con ellos en el auto.

¿Cuál es el saldo de este atentado contra el influencer Konvy?

Aunque las investigaciones de la policía están en curso, todo indica que el ataque iba dirigido contra el dueño del canal de Kick. Sin embargo, se reportó que la policía llegó para acordonar la zona y que llevaron al hospital a un joven que recibió un impacto de bala en la pierna.

Kick streamer Konvy just got SHOT on stream 😳 pic.twitter.com/5WBjiMfNZg — KickChamp👑 (@Kick_Champ) January 10, 2026

No se sabe si uno de los que estaban con él en toma fue quien recibió el disparo o si había alguien más detrás de la cámara, en lo que sería el asiento de piloto o en el de copiloto. Sin embargo, ese momento se volvió sumamente viral y sigue con múltiples comentarios en la red.