Revelan detalles de la muerte de un reconocido cantante: ¿de quién se trata?

El mundo de la música nuevamente es golpeada por la muerte de un reconocido artista. Fue este miércoles que se confirmó el deceso del cantante John Forté , aunque se dio inicio a una investigación para poder determinar cuáles fueron las causas de su partida.

En lo poco que va del 2026, ya son varios los artistas que han perdido la vida, muchos de ellos de manera trágica, por lo que el ambiente se encuentra vestido de luto y sumido en un gran dolor. Ahora, la muerte de John Forté despierta miles de mensajes de despedida en redes sociales de seguidores y de quienes trabajaron junto a él.

¿Cómo se confirmó la muerte de John Forté?

La muerte de John Forté fue confirmada este miércoles 14 de enero por medios de comunicación estadounidenses pero el deceso se habría producido el pasado lunes. Los reportes señalan que un vecino del cantante lo halló desvanecido en la cocina de su casa por lo que dio aviso de inmediato a la Policía.

Desde el Departamento de Policía de Chilmark confirmaron que cuando las autoridades arribaron al lugar encontraron al también compositor sin signos vitales. Además, remarcaron que en el lugar no se hallaron indicios de un posible crimen por lo que se dio inicio a una investigación para poder determinar qué fue lo que le sucedió.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de John Forté?

Los pesquisas comenzaron a trabajar en el lugar para determinar los motivos por los que se produjo la muerte de John Forté. Sin embargo, un precedente cobra importancia ya que en 2025 el nominado al Grammy fue hospitalizado tras sufrir convulsiones, situación de salud que podría estar relacionado con su fallecimiento.

En las redes sociales, los mensajes de despedida y dolor por la muerte de John Forté se multiplican. “El artista y productor de grabación nominado al GRAMMY John Forté ha fallecido repentinamente. Tenía 50 años. Forté era más conocido por ser miembro de los Refugee Camp All-Stars, junto con su trabajo con Lauryn Hill y The Fugees en su álbum de 1996 ‘The Score’. Forté falleció en su casa en Chilmark, Massachusetts, el lunes. Descanse en paz”, reza un comunicado difundido por Complex Music, plataforma mediática enfocada en la cultura hip-hop y pop.