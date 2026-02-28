Famosa influencer publica alarmante video llorando y golpeada; sus fans están preocupados

Isa Castro, una de las influencers más reconocidas, compartió un alarmante video en el que se encontraba llorando y muy golpeada. El video ha generado gran preocupación e indignación hacia quién la golpeó, hasta el momento esto es lo que se sabe de su situación.

¿Quién golpeó a Isa Castro?

En el video que la influencer compartió dijo “así me dejaron” entre lágrimas. En las imágenes se le podían notar grandes golpes en el rostro, los ojos hinchados así como las mejillas, frente, labios y nariz. Sus fans quedaron en shock. Sin embargo, poco tiempo después Isa borró el contenido de sus historias. Por otra parte, no es la primera vez que Castro comparte videos que generan preocupación y posteriormente los borra.

Hasta el momento la reconocida influencer no ha dado declaraciones ni ha dicho quién la golpeó. Una de las historias más recientes que tiene en su cuenta de instagram es una en donde se encuentra con su mascota, en el video escribió la frase “Nada que una petunia no cure” mientras suena de fondo la canción “El amor de mi herida” de Carin León.

Hasta el momento no se conoce información oficial sobre quién la golpeó. Sin embargo, actualmente mantiene una relación sentimental con Eduardo Majul, hombre que; de acuerdo con mensajes publicados por Isa en agosto de 2024, la golpeó fuertemente. “Según así es como el mejor novio ama a su novia. Bendito que no te dejan ver a tus hijos” fueron palabras escritas por Castro, además narró como el hotel en el que ambos se hospedaban lo había dejado salir de forma muy fácil.

¿Quién es Isa Castro?

Isa Castro es una reconocida influencer, famosa por haber sido parte de un conocido reality, mismo al que se integró cuando tenía 24 años. “Soy de la Ciudad de México y estas vacaciones vengo a romperla como nunca” fue la frase con la que inició su participación. Actualmente cuenta con más de medio millón de seguidores en su cuenta de instagram, personas que siguen de cerca su contenido y su carrera profesional ya que es a través de ese medio es donde Isa comparte su vida personal y proyectos.

Recientemente publicó un video que alarmó a sus seguidores ya que no saben cómo se encuentra o si está segura. Hasta el momento Isa Castro no ha dado declaraciones sobre la situación.