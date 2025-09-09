Isabella Ladera habría filtrado por sí misma el video íntimo, según esta teoría de Valentino Lázaro

Las redes sociales estallaron con el video de Isabella Ladera y Beéle que se filtró, el cual los muestra en la intimidad cuando todavía eran pareja. Al respecto, han surgido diversas teorías sobre quién sería el responsable de este acto, incluyendo una inquietante versión que señala a la propia modelo venezolana como la mente maestra detrás de este movimiento.

Esta información tomó fuerza en un pódcast de “Dímelo King”, en donde contó con las declaraciones de Valentino Lázaro, un influencer colombiano que, asegura, tiene elementos suficientes para sospechar que la afectada planeó todo con tal de salirse con la suya.

¿Por qué dicen que Isabella Ladera filtró su propio video íntimo?

La “prueba” más convincente, según Lázaro, sería una conversación en la que Isabella admite saber que esta grabación estaba circulando en la red desde julio de 2025, con la diferencia de que en ese momento se lo tomó como una broma. La modelo confirmó que sabía del material en una de sus historias de Instagram.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera y Beéle fueron víctimas de la filtración de un video privado

“Lo que yo creo, es que ella misma filtra este video, más bien, lo revive, porque ya se había filtrado y afectada no estaba”, apuntó el creador de contenido, resaltando que las personas del entorno de Ladera fueron las primeras en enterarse de este material y aun así no hicieron nada para frenar la situación, ni para protegerla de este escándalo.

¿Quién filtró el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle? Apuntan al “verdadero culpable”

Luego de que el video de Isabella Ladera y Beéle comenzara a circular por diversas plataformas en línea, e incluso se volviera motivo de chistes para algunas personas, la influencer rompió el silencio y habló de su video íntimo con Beéle.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la venezolana se dijo herida por esta traición y señaló a su expareja como el único responsable.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Alguien que me mintió desde el principio. Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decidió exponerme de la forma más baja”, manifestó la también empresaria, advirtiendo además que ya está tomando las medidas legales pertinentes para esclarecer lo que pasó.

Instagram / @isabella.ladera Isabella Ladera confesó sentirse herida por la filtración de su video íntimo con Beéle

En tanto, Isabella no ha respondido a los señalamientos de Valentino Lázaro, quien es amigo de Cara Rodríguez, la exesposa de Beéle y aparente víctima de sus infidelidades. Por su parte, el cantante colombiano no ha emitido ninguna declaración sobre este material privado, ni ha manifestado su postura por cómo podría afectarlo esta situación que han sufrido otros famosos en el pasado.