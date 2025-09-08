Se filtra video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: la propia venezolana reveló un dato insólito

La relación entre Isabella Ladera y Beéle ha estado repleta de polémica desde el primer momento, por lo que al momento de anunciar su separación, muchos creyeron que las cosas finalmente se calmarían. Nada más lejano de la realidad, pues fueron víctimas de la filtración de un video íntimo, lo que inevitablemente dio paso a decenas de suposiciones.

Aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha querido dar declaraciones específicas sobre este tema tan delicado, los fans de la modelo venezolana quedaron sorprendidos con el mensaje que publicó en sus redes sociales, y muchos señalaron que sería una indirecta para quienes la criticaron por la grabación y hasta hicieron mofa de su desempeño en el ámbito sexual.

“Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente” y “Te la dejo por si las sientes rara”, fueron las contundentes frases que Isabella Ladera lanzó tras esta vulneración a su privacidad con Beéle.

(INSTAGRAM @isabella.ladera) Esta fue la publicación de Isabella Ladera en Instagram.

¿Qué pasó con Beéle e Isabella Ladera? Sus polémicas y la filtración de un video íntimo

El romance de Beéle e Isabella Ladera se hizo oficial en 2024, cuando los dos presumieron estar felices y enamorados. No obstante, existen rumores de que todo habría comenzado en 2023, pero dejaron pasar el tiempo para confirmar, ya que en ese momento ambos tenían otras parejas sentimentales.

Instagram / @isabella.ladera, @beele En redes sociales se filtró un video privado de Isabella Ladera y Beéle

Por lo que con los señalamientos de supuestas infidelidades, se enfrentaron a duras críticas y constantemente tenían polémicas en redes sociales por su pasado sentimental. Todo parecía marchar de maravilla y la modelo solía acompañar al cantante de “Vagabundo” a sus giras, hasta que en abril de 2025 dejaron de mostrarse juntos y eliminaron sus fotos juntos, lo que confirmó su separación.

Hasta el momento, se desconoce quiénes serían los responsables de filtrar el video íntimo de Isabella Ladera y Béele, ni tampoco se ha dado a conocer si los afectados pretenden entablar un proceso legal por este hecho.

Instagram / @isabella.ladera La relación de Isabella Ladera y Beéle estuvo llena de controversia desde el inicio

El material se divulgó durante la madrugada del domingo 7 de septiembre mediante diversas plataformas de redes sociales, aunque en varias de ellas ya ha sido eliminada.