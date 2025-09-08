¿Quién es Isabella Ladera? Así lucía la Influencer antes de que filtraran su video íntimo

Isabella Ladera se ha logrado posicionar en el mundo de las redes sociales, debido a su gran belleza que la caracteriza, y por algunas polémicas que se han generado en los últimos meses. Ahora se encuentra en el ojo del huracán, debido a un video íntimo que rápidamente se divulgó en la web.

La influencer y cantante Caeli visitó a los alumnos de La Academia [VIDEO] La influencer y cantante Caeli visitó a los alumnos de La Academia. Asegura que vivió uno de sus sueños al entrar a la casa de los académicos.

Ante tal situación, son muchos los usuarios que desean conocer y saber más sobre la influencer, queriendo descubrir su pasado antes de sobresalir en el mundo de la creación de contenido.

¿Quién es Isabella Ladera?

Andrea Isabella Ladera Cereza, es una de las mujeres hispanas más reconocidas en el internet, se destaca por ser una influencer de origen venezolano, a quien se le ha visto acompañada de importantes personalidades del deporte y cantantes.

Se sabe que nació el 23 de agosto de 1999 en Anzoátegui, en una familia de clase alta. Antes de estar en las redes sociales, se sabe que fue ampliamente conocida en el tenis, deporte que le permitió obtener una beca para estudiar en Estados Unidos.

En el 2020, nació su hija Mía Antonella. Momento en el que comenzó a construir su carrera digital, compartiendo contenido sobre la maternidad y el estilo de vida que llevaba. Logrando un fuerte alcance, abriéndole las puertas para trabajar en múltiples videos musicales.

Constantemente, se le ha cuestionado si ha recurrido a ciertos arreglos estéticos en su cuerpo, ella solamente ha asegurado que se ha operado el busto, siendo el único tratamiento que se ha aplicado en su cuerpo.

¿Por qué terminó la relación con Beéle?

Aunque se ha destacado que Isabella Ladera, ha tenido diversos noviazgos, uno de los más mediáticos fue con Beéle. Se sabe que su relación empezó cuando él mantenía un noviazgo con Cara, causando la ruptura de ambos.

Al poco tiempo vimos a la influencer venezolana y al cantante caminando juntos por Miami. Sin embargo, al poco tiempo la relación terminó, donde ambos eliminaron varias fotos de ambos en sus redes sociales y dejaron de seguirse. Pero no fue hasta el domingo 7 de septiembre que la web se encendió cuando se difundió un video íntimo de ambos, provocando todo tipo de reacciones al respecto.

Hasta el momento, solamente la modelo venezolana hizo una publicación sobre el video íntimo, detallando que ya se encuentra tomando medidas legales al respecto, además de explicar que no se esconderá al respecto y seguirá activa en su perfil.