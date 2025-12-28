Martha Higareda muestra por primera vez el rostro de sus gemelas: FOTOS

Martha Higareda ha dominado los titulares recientemente, desde que anunció el nacimiento de sus gemelas. Después del susto que provocó a sus fans al anunciar que había sido hospitalizada, ahora se encuentra bien junto a su esposo y sus adoradas hijas.

En sus redes sociales, la actriz mostró por primera vez a las menores en sus redes sociales, imágenes que se han encargado de enternecer a los usuarios. A continuación te detallaremos un poco sobre cómo lucen las menores.

¿Cuántas hijas tiene Martha Higareda?

La actriz Martha Higareda tiene a sus dos gemelas que nacieron el 8 de diciembre. Desde entonces, se ha encargado de presumir cómo han sido sus primeros días como mamá. En su cuenta de Instagram, recientemente en un video explicó cómo fue la primera Navidad de las gemelas.

Aprovechando el momento para mostrar por primera vez a las menores, aunque todavía no es posible verles el rostro, poco a poco la actriz muestra a sus pequeñas hijas, con la principal finalidad de proteger su privacidad.

Donde vemos que, además de abrir sus regalos, pasaron una tarde viendo la película de “Mi pobre angelito”, cantaron canciones navideñas en español o inglés y vieron partidos de fútbol americano. Siendo momentos enriquecedores para la feliz pareja y las pequeñas.

La publicación ha generado todo tipo de reacciones, donde varios de sus seguidores aplauden los gratos momentos que están experimentando y envían todas sus bendiciones para la feliz pareja.

¿Qué le pasó a Martha Higareda?

No olvidemos que Martha Higareda el 16 de diciembre, a pocos días de nacer sus gemelas, anunció que fue hospitalizada de emergencia, debido a que presentaba una presión arterial alta y tenía el diagnóstico de preeclampsia.

Generando gran preocupación al público, ya que detalló que estaba luchando por su vida. Por suerte pudo ser estabilizada y dada de alta en el hospital; así lo explicó en sus redes sociales. Ahora se encuentra disfrutando por primera vez la Navidad con su nueva familia.