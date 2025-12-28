Muere la bebé de querida famosa; es el segundo hijo que pierde

Un día que debía ser feliz termina convirtiéndose en una jornada llena de tragedia. Una querida famosa e influencer dio a conocer que su bebé murió el 25 de diciembre, a un año de que su segundo hijo falleciera.

Los hechos han generado mucho escándalo en las redes por la forma en que sucedieron los hechos. Se han compartido algunos detalles al respecto sobre los hechos, detallando qué fue lo que ocurrió.

¿Quién es Melissa Mae?

Melissa Mae Carlton, además de ser una escritora, es una creadora de contenido familiar, quien desde sus inicios se ha destacado por subir todo tipo de videos de su estilo de vida y familia. Sin embargo, ahora se encuentra atravesando un momento difícil en su vida.

En sus redes sociales, anuncia que su bebé Molly Moo falleció el 25 de diciembre. En la publicación que realizó, anunció que la menor ya se reunió con su segundo hijo en el cielo, detallando que es lo único que le da consuelo a la querida famosa y a su esposo ante la partida de la menor.

Hasta el momento, la influencer detalló en una publicación de Instagram que todavía no tienen un diagnóstico oficial, pero dentro de las primeras especulaciones, podría haber sido una enfermedad cardíaca genética, evento al que en la mayoría de los casos no es posible sobrevivir. Aun las investigaciones continúan para conocer qué fue lo que ocurrió.

¿Qué le pasó a Abi Carlton?

No olvidemos que la querida famosa, el 11 de abril del 2024, sufrió el fallecimiento de su segunda hija, Abi Carlton, a los 9 años; en un inicio se sospechaba que su muerte había sido por una sepsis agresiva.

Pero con la reciente publicación de la influencer, se da a conocer que posiblemente la muerte de Abi podría haber sido por una enfermedad cardiaca grenetina, una sospecha que se mantiene vigente, pero que deberá ser investigada por el personal médico. Por ahora, las redes están conmocionadas por la muerte de la bebé ; usuarios han compartido sus condolencias al respecto.