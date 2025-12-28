Litzy y el Chef Poncho presumen su casa con estas fotos

Aunque la relación entre Litzy y el chef Poncho ha estado rodeada de muchos rumores sobre un supuesto rompimiento, todo resultó ser falso, puesto que su romance se encuentra en el mejor momento de su vida. En sus redes sociales se han encargado de demostrar su mutuo amor.

Recientemente, la feliz pareja en redes sociales se encargó de presumir la casa que ellos comparten. Te revelaremos todo lo que se sabe al respecto sobre su vida juntos.

¿Qué pasó entre Litzy y el chef Poncho?

Todo empezó con una publicación realizada en la cuenta de Instagram de Litzy, donde ella comparte fotos junto al chef Poncho y con otras amistades, resaltando que fue la primera Navidad que ellos dos comparten juntos en su casa, celebración que terminó hasta el amanecer.

Dejando en claro que ahora la feliz pareja vive en un mismo domicilio, dando un paso más en la relación amorosa que llevan. Al anunciarse que cancelan la boda, se dieron a conocer noticias sobre un supuesto rompimiento, pero con dicha publicación eliminaron todo tipo de mentiras al respecto.

En dichas imágenes podemos observar que la cantante presume su casa, donde vemos estancias amplias, con una vista espectacular de Baja California y una cocina con todo lo necesario; dicha publicación generó gran aceptación entre los usuarios que vieron el contenido.

¿Qué pasó con el chef Poncho?

No olvidemos que el Chef Poncho y Litzy dieron a conocer su noviazgo en agosto del 2024; sorprendieron a todos los usuarios por los hechos. Aunque la diferencia de edades ha generado ciertas críticas, la feliz pareja no se ha dejado llevar al respecto y ha demostrado el mutuo cariño que se tienen.

Fue a inicios del 2025 cuando anunciaron un posible compromiso; posteriormente decidieron detener todos los planes debido a la falta de tiempo. Aunque se empezó a rumorear una posible ruptura. Pero al presumir la casa que comparten, lograron eliminar todos los chismes y demostrar lo fuerte que se mantiene su relación.