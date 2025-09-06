Tras tres días desaparecida, encontraron muerta a una reconocida influencer

El mundo de las redes sociales se encuentra consternado debido a que se conoció la muerte de una influencer de 22 años, tras estar desaparecida tres días. Se trata deJaqueline Barbosa quien nació en São Paulo, Brasil, en el año 2003.

La joven se caracterizaba por tener un espíritu independiente, sensibilidad emocional y una energía que no pasaba desapercibida. Ella creció en un entorno humilde por lo que tuvo que trabajar desde muy temprana edad.

Para ayudar a su familia es que se desempeñó como vendedora en una joyería, trabajó en una perfumería y también se desempeñó como asistente de producción. Luego empezó a tomar protagonismo en las redes sociales ya que fue una forma de expresión y libertad para ella.

En Instagram, superó los 12 mil seguidores. Además del contenido de viajes y estilo de vida, Jaqueline solía abrir espacios para reflexionar sobre la importancia de vivir intensamente.

¿De qué murió la influencer Jaqueline Barbosa?

El 31 de agosto la influencer Jaqueline Barbosa se encontraba disfrutando de un paseo en moto acuática junto a un grupo de personas que había conocido tan solo dos semanas antes. De acuerdo a un amigo cercano, se le advirtió muchas veces sobre el riesgo de la excursión.

La joven desapareció en el medio de esta excursión por lo que se desplegó un operativo de búsqueda intensivo liderado por las autoridades locales, con apoyo de bomberos y buzos especializados. El cuerpo de la influencer fue encontrado tres días después.

En cuanto a la primera hipótesis que maneja la policía es que fue un accidente, argumentando que Jaqueline no tenía experiencia con motos acuáticas, lo que podría haberle impedido reaccionar ante cualquier eventualidad.

AN #influencer who vanished on a jet ski trip was tragically found dead as cops probe "suspicious" circumstances.#JaquelineBarbosaNascimento, 22, disappeared last Sunday while on a day out with new friends. pic.twitter.com/KRP24xUzfd — NEWSLINE (@SanjeevCrime) September 4, 2025

Las investigaciones avanzaron y revelaron inconsistencias en los relatos de quienes estaban con ella en ese momento por lo que las autoridades catalogaron la muerte como sospechosa.

¿Por qué la muerte fue declarada como “sospechosa”?

Los interrogantes comenzaron a surgir cuando las personas que estaban con Jaqueline ofrecieron declaraciones contradictorias sobre lo sucedido. Ante esto es que se encendieron las alarmas de las autoridades que están trabajando en las cámaras de seguridad para reconstruir los hechos.

Hasta el momento no se han confirmado detenciones ni imputaciones pero se determinó que las personas que estaban con ella no mantenían una relación estrecha. No se descarta ninguna hipótesis y el entorno de Jaqueline insiste que la muerte no fue un accidente.