ÚLTIMA HORA: Jesse y Joy anuncia su separación: Jesse Huerta enciende las alarmas por su salud

En las últimas horas los seguidores y fans de la agrupación mexicana Jesse y Joy fueron sorprendidos con un anunció que dio a conocer Jesse Huerta quien expresó que después de más de dos décadas de música, escenarios y éxitos compartidos como agrupación hará una pausa en su camino.

La noticia rápidamente generó preocupación entre sus seguidores, quienes ya especulan que se trata de una separación, ya que en su cuenta de Instagram como duo todas las publicaciones fueron eliminadas y sólo quedó un poster con las fechas de los conciertos que ya se habían pactado desde antes del anuncio. Sin embargo, el músico aclaró que esta decisión se trata de un descanso personal y no del fin del proyecto que construyó con su hermana desde los inicios de los 2000.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, expresó el cantante.

Jesse reconoció que tomar esta decisión no fue sencillo y explicó que surgió desde una necesidad personal de bajar el ritmo y encontrar un mayor equilibrio. Asimimso, aseguró que su determinación nace “de un lugar de amor” y de la necesidad de cuidar su paz y su salud mental y emocional. También aprovechó el espacio de las redes para agradecerle a su hermana por todos los años que han compartido tanto dentro como fuera de los escenarios.

¿Jesse y Joy se separan definitivamente?

Aunque el anuncio ha levantado las alarmas entre los seguidores de Jesse y Joy, el mexicano fue fiel en su discurso y reiteró que no se trata de una separación o que hayan terminado definitivamente y que esta pausa personal que comenzará después de cumplir con los compromisos profesionales que ya estaban pactados: "Nuestra música nunca parara, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes".

El cantante también señaló que la música que han construido juntos continuará formando parte de sus vidas. De esta manera, el futuro del dúo queda abierto y será el propio Jesse quien determine cuándo y cómo retomará las actividades.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Jesse y Joy?

El duo mexicano que se ha consolidado como un referente del pop romántico en español inició su trayectoria profesional en 2005 y su primer sencillo “Espacio Sideral” fue lanzado en 2006 con el paso de los años se posicionó en la música mexicana.

Los hermanos Huerta también han logrado construir una carrera internacional al tener duetos con varios artisstas como Pablo Alboran, Alejandro Sanz, J Balvin, Luis Fonsi entre otros, además de recibir importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. Por ello, el anuncio de Jesse tomó por sorpresa a una generación de seguidores que ha acompañado al dúo durante buena parte de sus 21 años de historia.